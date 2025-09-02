Szoboszlai Dominiket rajongók százai fogadták az etyeki HLSZ díjátadón

Egész biztos hatalmas élménnyel indult az idei tanév azoknak a fiataloknak, akik hétfőn kora este az etyeki Matador étteremnél zárták a napot. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) díjátadója előtt sorban érkeztek a sztárok, akiket egytől egyig megrohantak a gyerekek. Le a kalappal a labdarúgók előtt: állták a sarat, százával osztották az autogramokat, és megállás nélkül készültek a közös fényképek, és mindenkinek jutott legalább egy Szoboszlai Dominik aláírás is.

Hatalmas tömeg fogadta a HLSZ gálára érkező játékosokat, természetesen Szoboszlai Dominik volt a a legnagyobb sztár, senki nem maradt aláírás nélkül Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik gólja védhetetlen volt

Már a ferencvárosi különítmény is csak nehezen jutott be az étterembe, Jonathan Levi kétszer is visszafordult a bejáratnál, hogy a nyomába szegődő fiatalokkal fotózkodjon. A Telkiből érkező válogatott játékosoknak még ennél is nehezebb dolguk volt. Dibusz Dénes, Tóth Alex és az U21-es válogatottal készülő Pécsi Ármin alig tudott kiszállni az autóból, tucatnyi gyerek rohanta meg őket autogramért.

– Mindig jólesik, ha a gyerekek tőlem kérnek aláírást vagy közös képet, szívesen teljesítem ezeket a kéréseket. Jó érzés, hogy felismernek, és örömmel találkoznak velem – mondta lapunknak Pécsi Ármin.

A Liverpool kapusától természetesen megkérdeztük csapattársa, Szoboszlai Dominik vasárnapi bombagóljáról is. – Ezt sokan várták már – jelentette ki, hozzátéve: kapusszemmel is védhetetlen volt.

A Liverpool mindhárom magyar játékosa díjat kapott a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének gáláján Fotó: Mirkó István

A Liverpool magyarjait megrohanták a gyerekek

Nem meglepő módon a legtöbben Szoboszlai Dominikkal szerettek volna találkozni. A válogatott edzőtáborából csapattársával, Kerkez Milossal érkezett Etyekre, és olyan belépőt produkáltak, amilyet a fiatalok többnyire csak videókon láthattak. A liverpooli páros Szoboszlai Lamborghinijével gördült az étterem kertjébe, ahol azonnal rajongók gyűrűje vette körül őket. Szappanos Péterrel, Varga Barnabással és Nagy Zsolttal kiegészülve húsz percen át dedikáltak és fotózkodtak.

Aki ott volt, biztosan értékes aláírással gazdagodva térhetett haza.

Holnap én leszek a király az osztályban ezekkel az autogramokkal, ugye bekeretezzük?

– fordult egyikük az apukájához. A sorban állók közül senki sem mulasztotta el, hogy gratuláljon Szoboszlainak a vasárnapi gólja miatt. Szappanos Péter mosolyogva megjegyezte, nem is oda szánta a lövést, mire Szoboszlai rögtön rávágta: Szapinak is gól lett volna.