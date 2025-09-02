Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Szoboszlai DominikLiverpoolPécsi ÁrminEtyekHLSZKerkez Milos

Szoboszlai Dominiket rajongók százai fogadták az etyeki HLSZ díjátadón

Egészen különleges estét élhettek át azok a fiatalok, akik hétfőn Etyeken, a HLSZ díjátadója előtt találkoztak a válogatott sztárjaival. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos érkezése pillanatok alatt felforrósította a hangulatot: autogramok, közös fotók és rengeteg gratuláció kísérte a Liverpool játékosait. Szoboszlait sorrendben harmadszor választották a legjobb külföldön játszó magyarnak a profi labdarúgók.

Kibédi Péter
2025. 09. 02. 4:45
Szoboszlai Domoniket megrohanták Etyeken a rajongók, akik a vasárnapi góljához is gratuláltak
Fotó: Mirkó István
Egész biztos hatalmas élménnyel indult az idei tanév azoknak a fiataloknak, akik hétfőn kora este az etyeki Matador étteremnél zárták a napot. A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) díjátadója előtt sorban érkeztek a sztárok, akiket egytől egyig megrohantak a gyerekek. Le a kalappal a labdarúgók előtt: állták a sarat, százával osztották az autogramokat, és megállás nélkül készültek a közös fényképek, és mindenkinek jutott legalább egy Szoboszlai Dominik aláírás is.

Hatalmas tömeg fogadta a HLSZ gálára érkező játékosokat, természetesen Szoboszlai Dominik volt a a legnagyobb sztár, senki nem maradt aláírás nélkül
Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik gólja védhetetlen volt

Már a ferencvárosi különítmény is csak nehezen jutott be az étterembe, Jonathan Levi kétszer is visszafordult a bejáratnál, hogy a nyomába szegődő fiatalokkal fotózkodjon. A Telkiből érkező válogatott játékosoknak még ennél is nehezebb dolguk volt. Dibusz Dénes, Tóth Alex és az U21-es válogatottal készülő Pécsi Ármin alig tudott kiszállni az autóból, tucatnyi gyerek rohanta meg őket autogramért.

– Mindig jólesik, ha a gyerekek tőlem kérnek aláírást vagy közös képet, szívesen teljesítem ezeket a kéréseket. Jó érzés, hogy felismernek, és örömmel találkoznak velem – mondta lapunknak Pécsi Ármin. 

A Liverpool kapusától természetesen megkérdeztük csapattársa, Szoboszlai Dominik vasárnapi bombagóljáról is. – Ezt sokan várták már – jelentette ki, hozzátéve: kapusszemmel is védhetetlen volt.

A Liverpool mindhárom magyar játékosa díjat kapott a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének gáláján
Fotó: Mirkó István

A Liverpool magyarjait megrohanták a gyerekek

Nem meglepő módon a legtöbben Szoboszlai Dominikkal szerettek volna találkozni. A válogatott edzőtáborából csapattársával, Kerkez Milossal érkezett Etyekre, és olyan belépőt produkáltak, amilyet a fiatalok többnyire csak videókon láthattak. A liverpooli páros Szoboszlai Lamborghinijével gördült az étterem kertjébe, ahol azonnal rajongók gyűrűje vette körül őket. Szappanos Péterrel, Varga Barnabással és Nagy Zsolttal kiegészülve húsz percen át dedikáltak és fotózkodtak.

Aki ott volt, biztosan értékes aláírással gazdagodva térhetett haza. 

Holnap én leszek a király az osztályban ezekkel az autogramokkal, ugye bekeretezzük?

– fordult egyikük az apukájához. A sorban állók közül senki sem mulasztotta el, hogy gratuláljon Szoboszlainak a vasárnapi gólja miatt. Szappanos Péter mosolyogva megjegyezte, nem is oda szánta a lövést, mire Szoboszlai rögtön rávágta: Szapinak is gól lett volna.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a gála két díszvendégétől Lothar Matthäustól és Détári Lajostól vette át a díjat
Fotó: Mirkó István

Ez a sorrend az ikonikus Szoboszlai-gólok között

A legjobb külföldön játszó magyar labdarúgónak járó díjat sorozatban harmadszor is Szoboszlai Dominik kapta a HLSZ -gálán. A csaknem ezer profi futballista szavazatai alapján a magyar válogatott csapatkapitánya mögött klubtársa, Kerkez Milos végzett, aki a Bournemouth-ban, az előző szezonban mutatott teljesítményével érdemelte ki az elismerést. A harmadik helyre a Galatasaray játékosa, Sallai Roland került.

A díjátadón Szoboszlait arra kérte a műsorvezető, állítsa sorrendbe három ikonikus gólját. 

Az első helyre azonnal a 2020 novemberében Izlandnak lőtt Eb-selejtezős találatát tette. Némi gondolkodás után a vasárnapi, Arsenal elleni bombagól került a második pozícióba, a harmadik helyre pedig a 2020-ban a törökök ellen szerzett gólja került.

A Liverpool sztárja egy hónapja lett édesapa. Elárulta, hogy feleségétől, Buzsik Borkától minden támogatást megkap, így a meccsek és edzések után ki tudja magát pihenni, de igyekszik minél több időt tölteni kislányával. 

Ahogy hazaérek edzésről, vele vagyok, amennyit csak tudok, foglalkozom vele, és segítek a feleségemnek 

– fogalmazott.
 

A HLSZ gála díjazottjai:

Legjobb edző: 1. Bognár György (Paks), 2. Borbély Balázs (ETO FC), 3. Horváth Dávid (MTK)
Legjobb mezőnyjátékos: 1. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), 2. Böde Dániel (Paks), 3. Tóth Alex (FTC)
Legjobb kapus: 1. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia – a nyártól Liverpool), 2. Szappanos Péter (Paks – a nyártól Puskás Akadémia), 3. Dibusz Dénes (FTC)
Legjobb 21 éven aluli játékos: 1. Tóth Alex, 2. Pécsi Ármin, 3. Molnár Ádin (MTK)
Legjobb NB II-es játékos: 1. Bódi Ádám (Kazincbarcika – a nyártól Tiszakécske), 2. Kirchner Krisztián (Kozármisleny – a nyártól Ajka), 3. Nagy Zoárd (Csákvár – a nyártól Puskás Akadémia)
Legjobb külföldön játszó magyar játékos: 1. Szoboszlai Dominik (Liverpool), 2. Kerkez Milos (Bournemouth – a nyártól Liverpool), 3. Sallai Roland (Galatasaray)
Az idény NB I-es álomcsapata: Pécsi – Osváth (Paks), Cissé (FTC), Golla (Puskás Akadémia), Makreckis (FTC) – Tóth A., Ötvös (Paks – a nyártól FTC), Levi (Puskás Akadémia – a nyártól FTC) – Böde, Varga B. (FTC), Nagy Zs.
Fülöp Márton-díj: Dibusz Dénes

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

