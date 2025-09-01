Megint Bognár György lett az év edzője

A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt. Az, hogy Bognár György lett az év edzője, nem meglepetés.

A felcsúti Nagy Zsolt lett az év játékosa, Bognár György az év edzője

Nagyon sokan szavaztak Bognár Györgyre

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

Az NB I-es mezőnyjátékosok között a felcsúti Nagy Zsolt a paksi Böde Dánielt és a ferencvárosi Tóth Alexet megelőzve végzett az élen. Az elismerést a gála díszvendége, az 1990-ben világbajnoki címet nyert és Aranylabdát kapott, 150-szeres német válogatott labdarúgó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus nyújtotta át a hétszeres világválogatott Détári Lajos társaságában.

A legjobb kapus Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC, jelenleg Liverpool FC) lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominikot, a Liverpool FC középpályását választották meg, Kerkez Milos (Bournemouth, jelenleg Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) előtt. Az edzők között a tavalyi idényhez hasonlóan Bognár György, a Magyar Kupa-győztes Paks trénere zárt az első helyen.

A legjobb 21 éven aluli játékos Tóth Alex,

a másodosztály legjobbja Bódi Ádám (Kazincbarcika, jelenleg Tiszakécske) lett. A szezon legszebb védéséért járó Fülöp Márton-díjat Dibusz Dénes (FTC) vehette át az alapító Fülöp Ferenctől. A tavaly először kiosztott, a legjobb visszatérő játékosnak járó elismerést Bíró Barbara, az ETO FC Győr kapusa érdemelte ki. Az NB I álomcsapatába négy-négy ferencvárosi és felcsúti, illetve három paksi játékos került be.