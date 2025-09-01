Bognár GyörgyDétári LajosNagy Zsolt

Megint Bognár György lett az év edzője

Nagy Zsoltot, a Puskás Akadémia középpályását választották a legjobb mezőnyjátékosnak az élvonal előző idényében a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) szavazásán. Az év edzője Bognár György lett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 21:44
Bognár György lett az év edzője Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt. Az, hogy Bognár György lett az év edzője, nem meglepetés.

Bognár György
A felcsúti Nagy Zsolt lett az év játékosa, Bognár György az év edzője
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Nagyon sokan szavaztak Bognár Györgyre

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

Az NB I-es mezőnyjátékosok között a felcsúti Nagy Zsolt a paksi Böde Dánielt és a ferencvárosi Tóth Alexet megelőzve végzett az élen. Az elismerést a gála díszvendége, az 1990-ben világbajnoki címet nyert és Aranylabdát kapott, 150-szeres német válogatott labdarúgó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus nyújtotta át a hétszeres világválogatott Détári Lajos társaságában.

A legjobb kapus Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC, jelenleg Liverpool FC) lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominikot, a Liverpool FC középpályását választották meg, Kerkez Milos (Bournemouth, jelenleg Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) előtt. Az edzők között a tavalyi idényhez hasonlóan Bognár György, a Magyar Kupa-győztes Paks trénere zárt az első helyen.

A legjobb 21 éven aluli játékos Tóth Alex, 

míg a másodosztály legjobbja Bódi Ádám (Kazincbarcika, jelenleg Tiszakécske) lett. A szezon legszebb védéséért járó Fülöp Márton-díjat Dibusz Dénes (FTC) vehette át az alapító Fülöp Ferenctől. A tavaly először kiosztott, a legjobb visszatérő játékosnak járó elismerést Bíró Barbara, az ETO FC Győr kapusa érdemelte ki. Az NB I álomcsapatába négy-négy ferencvárosi és felcsúti, illetve három paksi játékos került be.

Idén már kilencedik alkalommal a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták: a legjobb kapusnak akárcsak tavaly, idén is Milica Kosticot (FTC-Telekom), a legjobb mezőnyjátékosnak Savanya Csillát (ETO FC Győr), míg az új kategóriában a legjobb külföldön játszó játékosnak Csiszár Henriettát (Internazionale) választották meg.

Itt az NB I álomcsapata

A labdarúgó NB I 2024/25-ös idényének álomcsapata: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, jelenleg Liverpool) – Cebrail Makreckis (FTC), Ibrahim Cissé (FTC), Wojciech Golla (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paks) – Jonathan Levi (Puskás Akadémia, jelenleg FTC), Tóth Alex (FTC), Ötvös Bence (Paks, jelenleg FTC) – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Böde Dániel (Paks), Varga Barnabás (FTC)

 

