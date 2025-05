Détári Lajos új szerepben tűnt fel, és véleményt mondott Bognár Györgyről

Détári Lajos eltűnt a futballból, de most újra felbukkant. A korábbi 61-szeres válogatott világklasszis magyar futballista – aki hétszer a világválogatottba is meghívást kapott – lassan egy évtizede nem szereplője a sportágnak, pedig még csak 62 éves. Egy ideje nem is nyilatkozik, ám a közelmúltban új feladatot vállalt: a Nemzeti Sportügynökség nagyköveteként dolgozik. A munkája részeként ott volt a múlt héten a legendás úszóedzőről, Széchy Tamásról megjelent könyv bemutatóján, ahol a Metropolnak nyilatkozva elmondta, élvezi ezt a feladatot, mert sok jelenlegi és korábbi kiváló sportemberrel találkozhat.

Détári Lajos most nagykövetként vállalt feladatot. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– A Nemzeti Sportügynökséget reprezentálom sajtótájékoztatókon és különböző rendezvényeken – egészítette ki Détári Lajos az információt a Magyar Nemzetnek. – Emellett havonta egyszer pénteken a Puskás Arénában található Puskás Múzeumban Puskás-estet tartunk, amelyek rendkívül tartalmasak és érdekesek. A legutóbb Bozsik Péterrel, Hajdú B. Istvánnal és Eperjes Károllyal együtt Buzánszky Jenőre emlékeztünk, akinek most volt a századik születésnapja, és mindenkinek volt több története is róla.

Détári Lajos: Bognár György Mezey György örököse

Détári Lajos a Metropolnak nyilatkozva elárulta, beszélt a szívműtéten átesett Nyilasi Tiborral, és örömmel értesült arról, hogy egykori válogatott csapattársa napról napra jobban van. Szóba került a szoros bajnoki hajrá is az NB I-ben, mert

a kiesés elkerüléséért és a dobogós helyezésekért is nagy csata zajlik, az eddig egyeduralkodó Ferencvárosnak igyekeznie kell a címvédésért, az erőviszonyok kiegyenlítettek.

A Paks sikeres vezetőedzőjéről, Bognár Györgyről pedig ezt mondta: – Ő az az edző, aki nemcsak nézi, hanem látja is a futballt. Olyan pedagógiai módszereket alkalmaz, melyek révén kiváló kollektívát épített. Számomra külön örömöt jelent, hogy az egykori, dr. Mezey György szövetségi kapitány vezette válogatottunk egyetlen tagjaként dolgozhat az élvonalban. Remekül viszi tovább az exkapitány szakmai örökségét.

Végre van tekintélye a Magyar Kupának

Bognár György edzőként újabb nagy kihívás előtt áll. A Paks ugyan bajnok már nem lehet, miután szombaton kikapott a Ferencvárostól, szerdán este a két csapat ismét találkozik egymással, ráadásul a Magyar Kupa döntőjében, ahol Bognár György csapata címvédőként lép pályára. Erről Détári Lajos a Magyar Nemzetnek ezt mondta: – A három legjobb magyar csapatból kettő vívja a döntőt, ebből kiindulva nagyon jó, élvezetes és izgalmas mérkőzést várhatunk, mindkét csapat egyformán esélyes a sikerre.

Az pedig különösen boldoggá tesz, hogy a kupa ismét tekintélyes sorozattá vált, amit bizonyít, hogy az utóbbi években a döntők akkor is tömött lelátók előtt zajlottak le, amikor nem a Ferencváros jutott el odáig. Most is tízezrek mennek a Puskás Arénába szurkolni, ami nagyon komoly előrelépés a múlthoz képes.

Emlékszem, a Honvéddal kereken negyven éve a Népstadionban jó, ha ezer néző előtt győztük le a döntőben öt nullra a Tatabányát, el lehet képzelni, mennyire hangulattalan volt a meccs, és mennyire más úgy ünnepelni, mint manapság.

Csak a rend kedvéért tegyük hozzá: Détári Lajos két góllal járult hozzá akkor a Bp. Honvéd kupagyőzelméhez.