Orbán Viktor: Régi, kínzó adósságunkat törlesztjük a Puskás Múzeum létrehozásával

Az évszázad mérkőzéseként híresült el az 1953. november 25-én, a londoni Wembley Stadionban lejátszott meccs az angol futballválogatott és a legendás Aranycsapat között. Ki ne tudná, hogy a Puskás Ferenc nevével fémjelzett magyar válogatott győzött 6:3 arányban. Történelmi jelentőségű siker volt ez, hiszen az angol futball addigi 90 éve alatt először fordult elő, hogy egy kontinensről érkezett válogatott saját otthonában győzze le Angliát. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a legendás győzelem évfordulóján, minden évben november 25-én ünnepli a magyar labdarúgás napját. Idén erre a jelentőségteljes napra időzítették a Puskás Múzeum megnyitóját.

Dárdai Pál is ott volt a Puskás Múzeum megnyitóján. Fotó: Polyák Attila

Futballberkekben ismert nevekben nem volt hiány az ünnepségen, az Aranycsapat legendája, Bozsik József fia, Bozsik Péter volt szövetségi kapitány mellett többek között Bölöni László, Détári Lajos és Dárdai Pál is feltűnt a széksorokban, ahogy Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is. Eljött Puskás Ferenc korábbi klubja, a Real Madrid nemzetközi igazgatója, korábbi nagyra becsült játékosa, Emilio Butragueno is. Jelen volt Puskás Ferenc unokája és dédunokája is.

Schmidt Mária, a Terror Háza igazgatója, a Puskás Intézet vezető kurátora a világ leghíresebb magyarjának nevezte Puskás Ferencet, ami szerinte a mai napig igaz, noha már mintegy hatvan éve nem futballozik, harminc éve nem edzősködik és 18 éve nincs közöttünk, mégis él a legendája. Schmidt Mária szerint a Puskást övező titkot nem feltétlenül lehet és kell megfejteni. A múzeumba lépve a „Helyettünk is hős” felirat kifejezi a jelentőségét.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a múzeum a magyar labdarúgós legemlékezetesebb pillanatainak méltó emlékhelye, amely inspirálhatja az oda betérőket.

A Real Madrid történetének egyik legnagyobb alakja volt

Puskás Ferenc talán legnagyszerűbb produkciója, hogy a BEK/BL-döntőben a mai napig egyedül ő lőtt négy gólt, 1960-ban a Real Madrid színeiben az Eintracht Frankfurt kapuját vette be ennyiszer. A királyi gárda képviseletében Emilio Butragueno a helyszínen mondott köszöntőt a Puskás Múzeum megnyitóján.

– Megtiszteltetés, hogy ma itt lehetek. A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez és klubunk egész közössége nevében fogalmazom meg hálámat a meghívásért – kezdte Butragueno. – A Real Madridnál csodáljuk azokat a legendákat, akik 122 éves történelmünk során megalkották a mítoszokat. Egyértelmű, hogy Puskás Ferenc volt ennek az egyik legkiemelkedőbb alakja, aki örökre megváltoztatta a Real Madrid és a világ labdarúgásának történetét. A Real Marid nem csupán úgy emlékszik Puskás Ferencre, mint egy kivételesen sikeres labdarúgóra, hanem az értékei miatt is, mint a kemény munka, önfeláldozás, csapatszellem, bajtársiasság. A múzeum ezen értékek közvetítését is szolgálja, ami a Real Madrid örömére szolgál. Puskásnak mi azért is hálásak vagyunk, mert nagy szerepe van abban, hogy a Real Madridnak szurkoljanak ebben a számunkra kedves országban is.

Orbán Viktor miniszterelnök onnan indította beszédét, hogy amikor másfél évtizede hozzáfogtak, hogy újjáépítsék a magyar labdarúgást, a világ kedvenc sportága itthon romokban hevert.

– Szinte hihetetlen, hogy abban, amiben egykoron a világ legjobbjai voltunk, fél évszázad alatt csaknem teljesen eltűntünk a térképről. Pedig így történt – emlékeztetett Orbán Viktor. – A vasfüggöny mögé zárt, elszigetelt, erőszakosan államosított, korábban virágzó futballélet szép lassan hozzászürkült a kommunisták egyhangú világához.

Orbán Viktor felelevenítette, hogy az ezredforduló környékére milyen mélyre zuhant a magyar futball.

– A mélyponton volt, hogy néhány száz ember látogatott ki válogatott meccsre és a tv sem közvetített, innen mára eljutottunk oda, hogy órák alatt fogynak el a jegyek a 60 ezres Puskás Arénába. Nagy utat tettünk meg. A régi Népstadion a hanyatlás jelképe volt, a Puskás Aréna az újjáépülés szimbóluma – jelentette ki.

Orbán Viktor: A mai naptól tekinthető befejezettnek a Puskás Aréna

Puskás Ferencről elmondta, hogy minden tízesek példaképe, a gól szinonimája. – Czibor Zoltán mondta róla, hogy az Öcsi egyszer belerúgott a labdába, abból két gól lett – mesélte Orbán Viktor, aki egy személyes emlékét is megosztotta Puskás Ferencről.

– Ő is járta az országot, aggódott a magyar labdarúgásért, már a kilencvenes években előre látta, hogy szeretett sportága válsága tovább mélyül. Mi komolyan vettük, amit két fröccs és ultiparti között megígértünk neki, hogy dolgozunk a magyar futballért.

Ezt követően Orbán Viktor szemléltette, hogy az igazolt futballisták száma az ezredfordulón százezer alá csökkent, és többségében az öregfiúk korosztályban voltak labdarúgók, ezzel szemben mára megháromszorozódott a játékosok száma, és a csaknem 300 ezer focista többsége utánpótláskorú.

Hozzátette, hogy kétezer falusi pályát újítottak fel, megújult az első- és másodosztályú klubok otthona. Újra állandó a magyar csapatok jelenléte az európai kupák főtábláján, futball-Eb-re 44 év után jutottunk ki 2016-ban, és azóta újra és újra, megint van meghatározó magyar a világ egyik legjobb klubjában Szoboszlai Dominik személyében.

– Egy nagy, régi, kínzó adósságunk még volt – hangsúlyozta Orbán Viktor. – A Puskás Arénát a mai napig nem nyilváníthattuk befejezettnek a 2019-es átadása óta. Tartoztunk a világnak és saját magunknak, elsősorban persze Öcsi bácsinak és a zseniális csapattársainak azzal, hogy méltó emléket állítunk nekik. A Puskás Múzeum ezt a feladatot teljesíti.