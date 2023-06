Eltitkolt, ismeretlen fejezet Détári Lajos sportpályafutásából

Örök élmény Carl Lewis budapesti futása

Détári Lajos régebben követte az atlétika eseményeit, a nagyobb versenyeket, Carl Lewis volt a kedvence, aki 1984-ben a Los Angeles-i olimpián hazánkba látogatott és futott a budapesti versenyen.

– Ő tényleg király volt a sportok királynőjének elitjében, a tehetséget, a tudást és a szorgalmat egy személyben megtestesítő sportember. A másik nagy kedvencem egy egészen más kategóriában jeleskedett. A szomáliai származású brit Mo Farah futását élmény volt nézni, két egymást követő olimpián is megnyerte az ötezer és a tízezer méter – folytatta a magyar labdarúgás különleges alakja.

Döme a budapesti világbajnokságon természetesen szurkol a magyar atlétáknak, és a versenyekre is kilátogat, hiszen a szervezőbizottság tiszteletjeggyel lepte meg.

Ria, ria, Hungária!

– Világot járt ember vagyok, de atlétikai világbajnokságot a nézőtéren ülve most először fogok látni, és ez most nagyon jó érzéssel tölt el. Carl Lewis vágtájára emlékezve most is a 100 és a 200 méteres sprinterek versenyére vagyok leginkább kíváncsi, de annak is örülnék, ha szemtanúja lehetnék a svéd Duplantis rúdugró parádéjának, ahogy néhány magyar esélyes szereplésének is. Nem vagyok az atlétika bennfentese, de egy olyan pályán, amiről azt olvastam, hogy nincs annál jobb, születhetnek majd világcsúcsok is, ami még jobban feldobhatja a versenyek hangulatát. Remélem, találkozhatok a stadionban Németh Miklóssal, de Szalma Lászlóval is, akiket a barátaimnak nevezhetek. Drukkolni fogok minden magyar atlétának, akiknek focista módra már most azt üzenném, hogy ria, ria, Hungária, mindent bele honfitársaim – mondta sportszerűen Détári Lajos.

Borítókép: Détári Lajos idén ünnepelte a hatvanadik születésnapját (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)