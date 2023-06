Szenzációsan fut a leggyorsabb magyar nő, de nem biztos a hazai vb-szereplése

A Lantos Mihály Sportközpontban a női 100 méteren Takács Boglárka nagy csatában volt az amerikai Jada Baylarkkal, a trinidadi Michelle-Lee Alyne-nal és a szintén amerikai Shannon Rayjel. A célba előbbi három szinte egyszerre vágódott be, a célfotó pedig hosszas várakozás végén a magyar bajnok sprintert hozta ki győztesnek, aki az első hely mellett az újabb országos csúcsnak is örülhetett. A BHSE 21 éves sprintere tavaly májusban döntötte meg Szabó Enikő 11,41 másodperces, csaknem húszéves csúcsát, akkor 11,37 másodpercre faragta, majd azóta ezt 11,31-re, másfél hete pedig 11,27-re. Csütörtökön pedig négy századdal ennél is jobb időt ért el, az új magyar csúcs tehát 11,23 másodperc. Takács Boglárka ezzel az európai ranglistán a 14. helyet foglalja el. Az első helyen a brit Daryll Neita áll 10,97-tel. A versenyen nem mellékesen Kocsis Anna 11,38-cal beállította az U20-as csúcsát, ezzel ötödik lett, míg a 100 méteres gátfutásban Eb-ezüstérmes Kozák Luca 11,49-cel a hatodik helyen ért célba.

Alig egy órával később pedig Takács Boglárka a női 200 méteres síkfutásban is megdöntötte a magyar csúcsot, s ez még nagyobb durranás, hiszen Orosz Irén 42 éves csúcsát, ami 23,06 másodperc volt (s ez volt a magyar atlétika legrégebben felállított egyéni csúcsa!) javította meg, 22,77 másodpercre.

Takács Boglárka ezzel az időeredménnyel a negyedik helyen áll az európai ranglistán, amit ugyancsak Neita vezet 22,23-mal.

– Nagyon örülök a két rekordnak. A 100 méter nem volt tökéletes, főleg az eleje, de ez a 200-as futás jól sikerült, még az edzőm, Németh Roland is azt mondta, hogy nem lehet belekötni – nyilatkozta Takács Boglárka, aki megjegyezte, hogy a 200 méter csak a kiegészítő száma, nem is számolt vele eddig komolyan, így nem jutott eszébe, hogy az augusztusi budapesti világbajnokságon ezen a távon is indulhatna. Most viszont elgondolkodnak rajta.

Ám egyelőre még az sem biztos, hogy 100 méteren rajthoz állhat majd a vb-n.

Nagyon bízom benne, hogy sikerül bekerülni a vb-csapatba, de ez nem egyszerű, a szintidő nagyon erős, 11,08-at kellene futnom. Így a ranglistás kvalifikációt látjuk reálisabbnak. Jelenleg ugyan nem állok kijutó pozícióban, de ha az előttünk álló időszakban stabilan hozom a 11,20 és 11,30 közötti időeredményeket, akkor reális esélyem lehet kvalifikálni. A fő célom az, hogy 100 méteren és a 4×100-as váltóval rajthoz állhassak.

A női 200 méter nemcsak Takács futása miatt volt emlékezetes, hanem a mindössze 18 esztendős Sulyán Alexa teljesítménye miatt is, a gödöllői vágtázó ugyanis a múlt héten elért 23,34 másodperces U20-as magyar rekordján nagyot javított azzal, hogy 23,12 másodperccel ért be negyedikként.

Női 200 méteren a vb-szint 22,60 másodperc, csak azoknak biztos az indulása, aki ezt teljesítik. Ami a 4×100-as váltót illeti, a vb-n az időeredmények alapján a világranglista első 12 helyezettje, valamint még négy váltó indulhat.

Május 20-án a Kerekes Gréta, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Kocsis Anna összeállítású váltó 43,58 másodperccel új magyar csúcsot állított fel (a régi 44,03) volt, ennél jobbat idén csak a 41,75-tel első Egyesült Államok, valamint Jamaica, Spanyolország, Ausztrália és Németország jegyez, de a harc a kvótákért még csak most kezdődik igazán.

Csütörtökön a férfi 400 métert Molnár Attila 45,10 másodperces nagyszerű eredménnyel nyerte meg. Az FTC 21 éves atlétája a Lantos Mihály Sportközpontban futott először azt követően, hogy egyéni csúcsán közel két másodpercet javított két hete, és országos csúcsot állított fel. Molnár Cipruson 44,98 másodpercet ért el, és nem csupán először futott magyarként 45 másodpercen belül, hanem az augusztusi budapesti világbajnokság szintidejét (45,00) is teljesítette. Molnár a 44,98-as idejével vezeti az európai ranglistát, de a 45,10-zel is éllovas lenne, mert a második helyen a portugál Joao Coelho 45,22-es idővel rendelkezik. A világranglistán Molnár ugyanakkor csak a 33. helyen áll, az első a zambiai Muzala Samukonga 43,91-gyel. Ugyanakkor azt is jegyezzük meg, hogy a honfitársunk előtt álló atléták között tizenhat amerikai van.

Vasárnap Nyíregyházán újabb bronz kategóriás versenyt rendez a Magyar Atlétikai Szövetség.

Borítókép: Takács Boglárka egy órán belül két országos csúcsot is megdöntött, 200 méteren 42 éves rekordot adott át a múltnak (Forrás: Atlétika.hu)