Détári Lajos drasztikus megoldással tenné támadóbbá a futballt

Spanyolország játékosai három tizenegyest is elhibáztak, negyedik próbálkozásra már nem is volt szükség… Détári Lajos annak idején sok büntetőt végzett el, és nem is érti a ma elharapózó gyakorlatot.

– Bizonytalanul, totojázva futnak neki a labdának, nincs sebességük, és így nem lehet erőből megrúgni. Tudom, Neymar is rendre így csinálja, de elég sokat ki is hagy. Ez azért érthetetlen, mert az előny sohasem a kapusé, mert egész egyszerűen nem érhet oda a labdára, ha a másik erősen és pontosan célozza meg valamelyik sarkot. Így azonban, ha van idege kivárni, a rúgó kényszermegoldást választ, ráadásul csak gyengén rúghatja meg a labdát, így könnyebb elcsípni.

Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Az Egyesült Államokat az egyik legígéretesebb csapatnak tartotta, ám Détári Lajos szerint a jelenlegi képessége szerint szerepelt az amerikai válogatott, amely négy év múlva beérve hazai pályán – az USA társrendező lesz Mexikó és Kanada mellett – szép eredményt érhetett el. Azt mondja, a többi kieső is papírforma, amely csak a spanyolok búcsújával borult fel. Ugyanakkor áttérve a pénteki és szombati negyeddöntőkre, Marokkót már nem tartja többre, mert nem lát neki esélyt Portugália ellen.

– A portugálok igazán megérkeztek a világbajnokságra, elsősorban azzal, hogy

Fernando Santos szövetségi kapitány bátran meglépte azt, amit muszáj volt neki. Cristiano Ronaldo nélkül roppant erős csapatot küldött a pályára, az ötszörös aranylabdás már nem igazán illik oda.

A játékosok rengeteget futottak jó taktikai érzékkel, tudták, mit akarnak, és azt igen gyorsan valósították meg, most azt mondom, hogy Portugáliával is számolni kell, ha a végső győzelemre esélyes csapatokat keressük. A másik ágon nem lehet kétséges Brazília sikere, úgy látom, a horvátok erőn felül teljesítve jutottak el a legjobb nyolc közé. Luka Modric elfáradt a negyedik meccsre, márpedig a válogatott játékának a minősége nagyrészt rajta múlik.