Détári Lajos vár még nagy meglepetést a nyolcaddöntőkben is

– Sajnos a német válogatott későn ébredt fel – mondja az egykori világválogatott magyar futballista. – A csapat környékén szerintem mindenki azt hitte, hogy belefér a gyengébb kezdés, mert így vagy úgy továbblépnek a csoportból, majd meg sem állnak minimum az elődöntőig, de ez most nem jött be. Csak az utolsó, a Costa Rica elleni meccsen láttam a szemekben és a testbeszédekben azt a tüzet és elszántságot, amellyel a világbajnokságot kezdeni kellett volna. Tudom, sokan állítják, hogy elvonta a játékosok figyelmét a szivárványos karszalag ügye, de én ebben nem hiszek, ezen a szinten ez nem tudja végzetesen meggyengíteni az összpontosítást. Most az alapjaitól kell új csapatot építenie Németországnak, de ebben már van gyakorlata, az ezredforduló környékén már eredményesen megtette ugyanezt, most is menni fog.