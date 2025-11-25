Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

pulykaFehér HázTrump

Trump megmentette Biden hibájának két áldozatát

Kegyelmet adott az amerikai elnöki hivatalba szállított két pulykának Donald Trump kedden, követve a Hálaadás ünnepéhez kapcsolódó hagyományt. Trump egyúttal elődje, Joe Biden hibáját is kijavította.

Munkatársunktól
2025. 11. 25. 22:58
Donald Trump amerikai elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház kertjében tartott félig komoly, félig tréfás eseményen kijelentette, hogy „teljes, abszolút és feltétel nélküli” elnöki kegyelemben részesíti a pulykákat.

Trump a hagyományoknak megfelelően megkegyelmezett két pulykának
Trump a hagyományoknak megfelelően megkegyelmezett két pulykának (Fotó: NurPhoto via AFP)

Abban a szerencsében, hogy nem kerülnek az ünnepi vacsoraasztalra, a Gobble és Waddle névre hallgató jószágok részesültek, amelyeket az amerikai pulykatenyésztők szövetsége adományozott a Fehér Háznak. A névadásban a first lady, Melania Trump működött közre, aki az X platformon szavaztatta meg a két pulyka nevét – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Donald Trump az ünnepi köszöntőjében kifejtette, hogy az idei Hálaadáskor az amerikaiaknak kevesebbet kell fizetniük a vacsora hozzávalóiért, és az ország összességét tekintve javuló közbiztonságban ünnepelhetnek, különösen, ami a fővárost, Washingtont illeti.

Az elnök megjegyezte, hogy az idén kegyelmet kapott pulykák minden idők legtestesebb, ebből a célból a Fehér Házba került szárnyasai, példányonként elérik a 25 kilogrammot.

Beszédében azt is hozzátette, hogy amikor először látta a képeket a pulykákról Chucknak és Nancynek akarta elnevezni azokat – utalva ​Chuck Schumerre, a szenátusi kisebbségi vezetőjére és Nancy Pelosira, a képviselőház volt elnökére. „De aztán rájöttem, hogy nem tudnék nekik kegyelmet adni. Soha nem kegyelmeznék annak a két embernek” – gúnyolódott Trump, megjegyezve: „Nem érdekelne, mit mond nekem Melania.”

Donald Trump helyenként tréfás hangulatú beszédében odaszúrt elődjének, Joe Bidennek, és megjegyezte, hogy mivel az egy évvel korábbi elnöki kegyelmen nem saját kézzel aláírt szignó szerepel, így a 2024-es fehér házi pulykákat az a veszély fenyegeti, hogy levágják őket. 

Fontos bejelentést szeretnék tenni. Emlékeznek, hogy Pam Bondi [főügyész] és a Igazságügyi Minisztérium, az FBI, a CIA és a Fehér Ház jogi tanácsadója által végzett alapos és nagyon szigorú vizsgálat után... úgy döntöttem, hogy a tavalyi pulykák kegyelmezése teljesen érvénytelen

– mondta Trump.

Ezt követően bejelentette, hogy ennek megakadályozása érdekében utólagosan megerősíti a védelmüket egy saját kézzel aláírt elnöki kegyelem formájában.

A tavaly Peach és Blossom néven ismert pulykákat megtalálták, és úton voltak a feldolgozáshoz, vagyis a levágáshoz. De én megállítottam ezt az utat, és hivatalosan kegyelmet adok nekik. Nem kerülnek az asztalra a hálaadásnapi vacsorán. Az utolsó pillanatban megmentettük őket

– emelte ki az elnök.

Hálaadáskor az amerikai családok hagyományos vacsorája pulykából áll áfonyaszósszal, valamint zöldségekkel. A pulykatenyésztők szervezetének előrejelzése szerint az amerikaiak az idei ünnepkor mintegy 30 millió pulykát fogyasztanak el – írja az MTI.

A pulykáknak szóló elnöki kegyelem hagyományának gyökerei Abraham Lincoln elnök korszakáig nyúlnak vissza, de az első hivatalos ceremóniát 1989-ben George Bush vezette be, és azóta minden évben megtartják.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: NurPhoto via AFP)

