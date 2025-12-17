Mutatjuk, melyik hat vármegyében várható ónos eső

A nap folyamán eleinte a nyugati tájakon, valamint a Mecsekben és a Dunántúli-középhegységben fordulhat elő átmeneti, gyenge ónos eső, később azonban ezeken a területeken is enyhül az idő. Estére északkeleten kisebb eséllyel szintén kialakulhat átmeneti ónos csapadék – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Forrás: HungaroMet

Az prognózis szerint

Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben fordulhat elő ónos eső.

A csapadékmennyiség általában csak néhány tized milliméter lesz, így komolyabb problémára nem kell számítani. Az ónos eső leginkább a reggeli órákban jelentkezhet, a délután folyamán azonban a hőmérséklet emelkedésével enyhül a csapadék hatása.

Ma az Alföldön fokozatosan ritkul, megemelkedik a köd.

Csütörtökön elsősorban nyugaton képződhet nagy területre kiterjedő, sűrű köd, ahol napközben is tartósan korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok.

Holnap estétől tovább terjeszkedik a köd. A fagypont alatti ködös, rétegfelhős részeken ónos szitálás is előfordulhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)