Mutatjuk, melyik hat vármegyében várható ónos eső

Ma napközben a nyugati tájakon, a Mecsekben és a Dunántúli-középhegységben átmeneti, gyenge ónos esőre lehet számítani, később azonban enyhül az idő. Hat megyében várható a jelenség, a csapadék mennyisége csak néhány tized milliméter, délutánra pedig enyhül a hatása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:01
A nap folyamán eleinte a nyugati tájakon, valamint a Mecsekben és a Dunántúli-középhegységben fordulhat elő átmeneti, gyenge ónos eső, később azonban ezeken a területeken is enyhül az idő. Estére északkeleten kisebb eséllyel szintén kialakulhat átmeneti ónos csapadék – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Forrás: HungaroMet

Az prognózis szerint 

Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben fordulhat elő ónos eső. 

A csapadékmennyiség általában csak néhány tized milliméter lesz, így komolyabb problémára nem kell számítani. Az ónos eső leginkább a reggeli órákban jelentkezhet, a délután folyamán azonban a hőmérséklet emelkedésével enyhül a csapadék hatása.

Ma az Alföldön fokozatosan ritkul, megemelkedik a köd. 

Csütörtökön elsősorban nyugaton képződhet nagy területre kiterjedő, sűrű köd, ahol napközben is tartósan korlátozottak maradhatnak a látási viszonyok. 

Holnap estétől tovább terjeszkedik a köd. A fagypont alatti ködös, rétegfelhős részeken ónos szitálás is előfordulhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW)

               
       
       
       

