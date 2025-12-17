balesetforgalomtorlódásútinform

Súlyos baleset történt a Duna ráckevei hídján

Több főúton és autópályán is akadozik a forgalom.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:03
illusztráció Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
Frontálisan ütközött két autó Ráckevén, a Duna-híd újtelepi oldalán lévő felhajtón; a balesetben egy harmadik jármű utánfutója is érintett volt – közölte a katasztrófavédelem szerdán. Az autókban összesen öten utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki a környéken – írták.

Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Tatabánya és Herceghalom között szakaszosan torlódnak a járművek. A tranzitforgalom folyamatos erősödésével a következő napokban is hasonló torlódások várhatók – írja az Útinform.

Az 5-ös főúton, Dabas térségében, egy személygépjármű villanyoszlopnak ütközött, majd árokba hajtott. A 36-os kilométernél a forgalom félpályán halad.

Gyöngyös belterületén, a 24-es főúton, három személygépjármű összeütközött. Az 1-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

Az M3-as autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 30-as és a 29-es kilométer között hidat javítanak. A külső és a leálló sávot lezárták. A munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.

Az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Inárcs térségében, a 37-es és a 36-os kilométer között szalagkorlátot javítanak. Mozgó munkavégzés mellett a külső sávot lezárták. A torlódás több kilométeres.


A téma legfrissebb hírei

