Fordulat a mobilozásban: Ukrajna és Moldova csatlakozik az EU roamingrendszeréhez

2026. január 1-jétől Ukrajna és Moldova is csatlakozik az európai roamingzónához, így a magyar előfizetők ezekből az országokból hazai díjakkal telefonálhatnak az EU-ba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:00
Illusztráció Fotó: Miljan Zivkovic Forrás: Shutterstock
Ukrajna és Moldova is tagja lesz 2026. január 1-jétől az európai roamingzónának, így ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint 

a jövő évtől a moldovai és az ukrán fogyasztók is pluszköltségek nélkül használhatják a mobileszközeiket az Európai Unió területén.

– Annak a lehetőségét, hogy a távközlési szolgáltatók ezekben az államokban is alkalmazni tudjanak egyes uniós jogszabályokat, a két ország EU-tagjelölti státusa nyitotta meg – tették hozzá.

Emlékeztettek arra, hogy a belföldi díjas „barangolásra” vonatkozó szabályok 2017 óta teszik lehetővé az uniós fogyasztók számára, hogy utazásaik során minden tagállamban a saját országukban érvényes tarifa szerint indíthassanak hívásokat, küldhessenek üzeneteket és aszerint bonyolítsák a mobiladat-forgalmat is.

A közlemény alapján 

az Európai Unió Tanácsa 2025 júliusában hagyta jóvá az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, amely szerint Moldova és Ukrajna 2026. január 1-jétől csatlakozhat a „mobilozz úgy, mint otthon” (RLAH) rendszerhez.

Ennek köszönhetően ezekben országokban az uniós polgárok – így a magyarok is –, az EU-n belül érvényes roaming-feltételekkel használhatják majd a digitális eszközeiket, ez a kedvezmény a moldovai és az ukrán fogyasztókat is megilleti az unió területén, beleértve a hívásokat, sms-eket és a mobilinternetet is – fűzték hozzá.

Ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat, azonban ha valaki Magyarországról hívja Ukrajnát vagy Moldovát, az továbbra is nemzetközi hívásnak minősül. 

Fontos megjegyezni, hogy a segélyhívó számok elérése ezentúl is ingyenes marad.

Kiemelték, hogy a szabályozás kizárólag az Európai Unió tagállamai, valamint Ukrajna és Moldova közötti forgalomra vonatkozik, nem érvényes azonban az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országaiban (Izland, Liechtenstein és Norvégia), továbbá akkor sem, ha egy ukrán SIM-kártyát használó utazik Moldovába, vagy egy moldovai SIM-kártyát használó utazik Ukrajnába.

Ezekben az esetekben továbbra is a szolgáltatók által megszabott roamingdíjakat kell fizetni – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

