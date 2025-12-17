nébihkarácsonyi vásárokvizsgálat

Tiltott adalékanyagot talált a Nébih laboratóriuma az egyik vizsgált sörben, egy vadfeldolozót pedig bezárattak

Szigorú hatósági fellépés történt a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzések legutóbbi szakaszában. A fókuszban ezúttal a vadhús- és halfeldolgozók, az élőhal-kereskedők, valamint a karácsonyi vásárok álltak. Az átfogó vizsgálatok többsége megnyugtató eredménnyel zárult. A Nébih szakemberei egy kirívó esetben azonban kénytelenek voltak azonnal bezárni egy üzemet. A hatóság három tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztók védelme érdekében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:17
Illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok munkatársai az elmúlt hetekben sem tétlenkedtek. Az ünnepek közeledtével kiemelt figyelmet fordítottak a fokozott kockázatot jelentő területekre. A vizsgálatok egyik legsúlyosabb megállapítása egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó létesítményhez kapcsolódik. Az ellenőrök itt súlyos higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat tártak fel. A helyzet azonnali beavatkozást tett szükségessé. Az üzemet bezáratták. Több mint három tonna, emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A másik négy vizsgált vármegyében a vadfeldolgozók példásan, a jogszabályoknak megfelelően működtek.

Egy vadfeldolgozó üzemet bezárattak az ellenőrök. / Fotó: Nébih
Egy vadfeldolgozó üzemet bezárattak az ellenőrök (Fotó: Nébih)

Tizenhét vármegyében, negyven helyszínt vizsgált meg a Nébih

Hasonlóan pozitív tapasztalatokat szereztek a szakemberek az élőhal-árusítóknál. Tizenhét vármegyében összesen negyven helyszínen vizsgálódtak. Az ellenőrök hipermarketekben, szaküzletekben és piacokon is jártak. Elsősorban az állatvédelmi előírások betartását figyelték. Az eredmények biztatóak. Sem sérült halat, sem túlzsúfolt medencéket nem találtak. A tartási körülmények mindenhol megfeleltek az előírásoknak. A halfeldolgozó üzemek esetében is csupán kisebb, adminisztratív jellegű hiányosságok fordultak elő.

A karácsonyi vásárok elmaradhatatlan kellékei is átestek a rostán. A borászati felügyelők a forralt borokat és a puncsokat ellenőrizték. Országszerte harminchat helyszínen vizsgálódtak. 

Mindössze két esetben találtak higiéniai problémát. Külön örvendetes a kiszolgáló személyzet felkészültsége. Mindenhol rendelkeztek az előírt egészségügyi papírokkal.

A sörök vizsgálata során akadt egy komolyabb probléma. A laboratóriumi elemzések nem engedélyezett adalékanyagot mutattak ki. Egy termékben olyan tartósítószert használtak, amely dobozos söröknél tilos. Ennek a tételnek a forgalomból való kivonását azonnal kezdeményezték. Emellett tizenkét esetben kisebb jelölési hibák miatt kötelezték a gyártókat a címkék javítására.

Az őstermelői piacokon is rendet tettek a hatóságok.

A többség jogkövető magatartást tanúsított. Két esetben azonban komolyabb intézkedésre volt szükség. Egy korábban eltiltott árus próbált újra szerencsét. Egy másik kereskedő pedig felvásárolt, köztük déli gyümölcsöket árult saját termésként. Ezzel megtévesztette a vásárlókat és hátrányba hozta a tisztességes termelőket. Az ellenőrzések december 31-ig folytatódnak. A hatóság ezzel garantálja az ünnepek élelmiszer-biztonságát.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.