Tiltott adalékanyagot talált a Nébih laboratóriuma az egyik vizsgált sörben, egy vadfeldolozót pedig bezárattak

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok munkatársai az elmúlt hetekben sem tétlenkedtek. Az ünnepek közeledtével kiemelt figyelmet fordítottak a fokozott kockázatot jelentő területekre. A vizsgálatok egyik legsúlyosabb megállapítása egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó létesítményhez kapcsolódik. Az ellenőrök itt súlyos higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságokat tártak fel. A helyzet azonnali beavatkozást tett szükségessé. Az üzemet bezáratták. Több mint három tonna, emberi fogyasztásra alkalmatlan vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból. A másik négy vizsgált vármegyében a vadfeldolgozók példásan, a jogszabályoknak megfelelően működtek.

Egy vadfeldolgozó üzemet bezárattak az ellenőrök (Fotó: Nébih)

Tizenhét vármegyében, negyven helyszínt vizsgált meg a Nébih

Hasonlóan pozitív tapasztalatokat szereztek a szakemberek az élőhal-árusítóknál. Tizenhét vármegyében összesen negyven helyszínen vizsgálódtak. Az ellenőrök hipermarketekben, szaküzletekben és piacokon is jártak. Elsősorban az állatvédelmi előírások betartását figyelték. Az eredmények biztatóak. Sem sérült halat, sem túlzsúfolt medencéket nem találtak. A tartási körülmények mindenhol megfeleltek az előírásoknak. A halfeldolgozó üzemek esetében is csupán kisebb, adminisztratív jellegű hiányosságok fordultak elő.

A karácsonyi vásárok elmaradhatatlan kellékei is átestek a rostán. A borászati felügyelők a forralt borokat és a puncsokat ellenőrizték. Országszerte harminchat helyszínen vizsgálódtak.

Mindössze két esetben találtak higiéniai problémát. Külön örvendetes a kiszolgáló személyzet felkészültsége. Mindenhol rendelkeztek az előírt egészségügyi papírokkal.

A sörök vizsgálata során akadt egy komolyabb probléma. A laboratóriumi elemzések nem engedélyezett adalékanyagot mutattak ki. Egy termékben olyan tartósítószert használtak, amely dobozos söröknél tilos. Ennek a tételnek a forgalomból való kivonását azonnal kezdeményezték. Emellett tizenkét esetben kisebb jelölési hibák miatt kötelezték a gyártókat a címkék javítására.

Az őstermelői piacokon is rendet tettek a hatóságok.

A többség jogkövető magatartást tanúsított. Két esetben azonban komolyabb intézkedésre volt szükség. Egy korábban eltiltott árus próbált újra szerencsét. Egy másik kereskedő pedig felvásárolt, köztük déli gyümölcsöket árult saját termésként. Ezzel megtévesztette a vásárlókat és hátrányba hozta a tisztességes termelőket. Az ellenőrzések december 31-ig folytatódnak. A hatóság ezzel garantálja az ünnepek élelmiszer-biztonságát.