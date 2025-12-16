Azonnal felfüggesztették egy szabolcsi vadfeldolgozó működését + videó

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tapasztaltak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadfeldolgozó üzemben tartott ellenőrzésen a Nébih ellenőrei – tájékoztatta lapunknak a hatóság.

Nem éppen ilyen körülmények fogadták a Nébih ellenőreit a szabolcsi vadfeldolgozóban. Fotó: Shutterstock

Ezt találta a Nébih a szabolcsi üzemben

A Nébih több súlyos higiéniai problémát feltárt. Arról számoltak be, hogy

az épület fémszerkezetének festése és a szellőzőnyílások burkolata egyes helyiségekben sérült volt, és korrózió mutatkozott rajta.

Több – nem erre a célra szolgáló – helyiségben is csomagolóanyagokat tároltak, amit alátét nélkül helyeztek el a padozaton.

Az egyik füstöltáru-raktárban lomot, bútort, használaton kívüli hűtőgépet tároltak.

Az egyik munkaasztalra a műanyag vágódeszka rozsdás asztalos szorítókkal volt felrögzítve,

míg az egyik helyiségben pedig szennyezett állapotú, nem élelmiszeripari felhasználásra szánt orrfűrészt találtak az ellenőrök.

A forróvizes eszközfertőtlenítők az üzem több helyiségében nem voltak vízzel feltöltve és az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

Az egyik eszközfertőtlenítőn kisméretű szemetes volt elhelyezve.

A berendezéseket az ellenőrzés időtartama alatt bekapcsolták, azonban néhánynál a hőmérséklet-kijelző hibája miatt azok megfelelő működése nem volt ellenőrizhető.

A higiénikus kézmosás feltételei számos helyiségben nem voltak biztosítottak.

A kézmosók csaptelepei több helyen hiányoztak. Volt, ahol megnyitást követően a csapból rozsdás víz folyt, máshol pedig egyáltalán nem működött.

Emellett az üzem az állati melléktermékek gyűjtésére és tárolására szolgáló helyiséget nem a rendeltetésének megfelelően használta és nem rendelkeztek a gyűjtésükhöz előírt megfelelő edényzettel sem. Az üzemeltető a keletkezett állati melléktermékek jogszabályi előírások szerinti ártalmatlanításáról sem megfelelően gondoskodott, azok egy részét átmenetileg elföldelte az üzemmel szemközti területen, az ártalmatlanításról csak később kívánt intézkedni. Továbbá az üzem dolgozói közül senki nem rendelkezett érvényes munkaegészségügyi alkalmassági igazolással, ezért a hatóság megtiltotta az ellenőrzés idejében jelenlévő foglalkoztatottak munkavégzését.