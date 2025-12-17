Mol-csoportSocarolaj

Globális jelentőségű megállapodást hozott tető alá a Mol-csoport Azerbajdzsánban

Közös kutatási projektről szóló megállapodást írt alá a Mol-csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR). Az egyezség megerősíti a Mol-csoport hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben, valamint partnerségét a SOCAR-ral Azerbajdzsán szénhidrogén-készleteinek fejlesztésében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 11:19
A közös kutatási projektben a MOL-csoport operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik Fotó: Kallus György
A Mol-csoport és a SOCAR átfogó szénhidrogén kutatási, fejlesztési és termelésmegosztási megállapodást írt alá, amely Azerbajdzsán Shamakhi-Gobustan régiójának egy szárazföldi területére vonatkozik. A közös kutatási projektben a Mol-csoport operátorként 65 százalékos, a SOCAR pedig 35 százalékos részesedéssel rendelkezik – közölte az olajipari vállalat szerdán.

MOL-csoport
A Mol-csoport 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében. / MTI/EPA/Larry W. Smith

Jelentős mérföldkő a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében

Mint írják: a 2025. júniusi megállapodásra alapozva, amely a Shamakhi–Gobustan régióban tervezett szénhidrogén-kutatás legfontosabb feltételeiről szólt, ez a teljes körű megállapodás jelentős mérföldkövet jelent a Mol és a SOCAR stratégiai partnerségében, amely a korábbi sikeres együttműködésekre épül. A megállapodást Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója, valamint Rovshan Najaf, a SOCAR elnöke írta alá.

„A SOCAR-ral folytatott legújabb együttműködésünk végleges megállapodása újabb jelentős lépést jelent közös célunk felé, hogy új lehetőségeket tárjunk fel és bővítsük partnerségünket Azerbajdzsán kutatás-termelés szektorában. 

A Shamakhi-Gobustan közös kutatási projekt nagyszerű lehetőséget kínál nemzetközi  portfóliónk számára, és operátorként büszkék vagyunk arra, hogy a Mol-csoport széleskörű kutatás-termelési tapasztalatára építhetünk. 

Az ACG projekt révén erős alapokat fektettünk le Azerbajdzsánban, amely nemzetközi tevékenységünk egyik fontos pillére, jelentős szerepet játszik Közép-Európa energiabiztonságában, és rugalmasságot biztosít számunkra a nyersolaj beszerzésében és finomításában. Nagyon várom az azerbajdzsáni együttműködésünk következő fejezetét megbecsült partnerünkkel, a SOCAR-ral, amely tovább erősíti régiónk energia ellátásbiztonságát” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Az azerbajdzsáni termelés 2024-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14 százalékát adta

A megállapodás megerősíti a Mol-csoport hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben, valamint partnerségét a SOCAR-ral Azerbajdzsán szénhidrogén-készleteinek fejlesztésében. Emellett tovább erősíti az Azerbajdzsán és Magyarország között régóta fennálló gazdasági és energetikai együttműködést. 

A kutatási projekt következő lépéseként szeizmikus mérés kezdődik 2026 elején, amelyet később kutatófúrások követnek.

A Mol-csoport 2020-ban jelent meg Azerbajdzsánban, amikor 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben, valamint 8,9 százalékos tulajdonrészt a Baku–Tbiliszi–Ceyhan (BTC) olajvezetékben, amely nyersolajat szállít a Földközi-tenger partján fekvő Ceyhan kikötőjébe. Az azerbajdzsáni termelés 2024-ben a Mol szénhidrogén-termelésének 14 százalékát és készleteinek 25 százalékát adta. Bár a Mol az ACG-projektben kisebbségi tulajdonos, nyolc évtizedes készletmenedzsment és termelésoptimalizálási szakértelmével aktívan hozzájárul a mező fejlesztéséhez.

A BTC vezeték pedig kiemelkedően fontos szerepet tölt be a Mol régiós finomítóinak – például a pozsonyi Slovnaft és a rijekai INA finomítók – ellátásában. Eddig összesen 18 millió hordónyi Mol-kőolajat szállítottak az ACG mezőről a BTC vezetéken és tengeri szállítással ezekbe a finomítókba.

