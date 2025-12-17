háborúNémetországFranciaországHollandiakiadványorosz-ukrán háború

Milliméterekre a harmadik világháború, kiadták a figyelmeztetést

A kormányok egész Európában háborús túlélési útmutatókkal riogatják a lakosságot. Hollandia, Franciaország, Svédország és Németország háztartásai már kézikönyveket kaptak a válságokra való felkészülésről, miközben a civileknek gyakran nehezen teljesíthető, költséges túlélőkészleteket kell összeállítaniuk. A pszichózis mára a tetőfokára hágott, és egyre több európai háztartásban rettegés uralja a mindennapokat.

Sebők Barbara
2025. 12. 17. 11:23
Milliméterekre a harmadik világháború, kiadták a figyelmeztetést Forrás: AFP
A háborús pszichózis egyre mélyebben gyökeret ver Európában, és nem elég, hogy politikusok és közéleti szereplők folyamatosan riogatják a lakosságot: most már kormányzati eszközökkel is fokozzák a pszichológiai nyomást. Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban is: arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére. 

A kormányok egész Európában háborús túlélési útmutatókkal riogatják a lakosságot
A kormányok egész Európában háborús túlélési útmutatókkal riogatják a lakosságot (Fotó: AFP)

A hollandok vészhelyzetekkel riogatják a lakosságot

Az elmúlt hetekben minden holland háztartásba eljuttattak egy 33 oldalas kézikönyvet, amely a vészhelyzetekre való felkészülést hivatott segíteni. Bár a kiadvány praktikus tanácsokat ad az első három nap túlélésére, amikor a hatóságok még nem tudnak mindenkit elérni, egyértelműen hozzájárul a társadalom félelemben tartásához.

A füzet arra ösztönzi az embereket, hogy készítsenek egy vészhelyzeti készletet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint ivóvíz, elemes zseblámpa, élelmiszerek, elsősegélycsomag, személyazonosító okmányok másolatai, a környék térképe és egy síp, hogy felhívja a mentőszolgálatok figyelmét.

A kormány azt is javasolja, hogy készítsenek egy vészhelyzeti tervet, figyelembe véve például azt, hogy ki fogja elhozni a gyerekeket az iskolából, ha a digitális kommunikáció meghibásodik, és mi fog történni a sebezhető szomszéddal.

A francia kormány átfogó háborús kézikönyvet küldött ki

Nyáron a francia kormány átfogó túlélési kézikönyvet küldött ki minden háztartásba. A mintegy húszoldalas kiadvány részletesen ismertette, milyen lépéseket kell tenni háború vagy egyéb válsághelyzet esetén. A svéd mintára készülő útmutató célja, hogy felkészítse a lakosságot a potenciális veszélyhelyzetekre, legyen szó akár fegyveres konfliktusról, természeti katasztrófáról, esetleg járványról.

A cél az, hogy a franciák felkészüljenek minden eshetőségre, nem csak a fegyveres konfliktusra

– nyilatkozta egy kormányzati forrás.

A kézikönyv három részre tagolódik

  • Az első a szolidaritásra és a túlélőkészlet (víz, konzervek, elemek, gyógyszerek) összeállítására ad praktikus tippeket, piktogramokkal illusztrálva. 
  • A második rész a vészhelyzeti telefonszámokat és a krízishelyzetekben követendő lépéseket ismerteti, például nukleáris baleset esetén az ajtók bezárását. 
  • Az utolsó fejezet az állampolgárokat tartalékos szervezetekhez való csatlakozásra ösztönzi.

Így néz ki a svéd füzet, amely a háborúra figyelmeztet

Ahogy korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Svédország mintegy ötmillió háztartásba juttatta el tavaly a Ha háború vagy krízishelyzet áll elő című tájékoztató füzetet, amely részletesen bemutatja, hogyan készülhetnek fel a lakosok különféle válsághelyzetekre, például természeti katasztrófákra, kibertámadásokra, nukleáris támadásra vagy háborús helyzetre. A kiadvány az ukrajnai háború árnyékában született, és azt hangsúlyozza, hogy minden svéd állampolgárnak – és az országban élő külföldieknek is – készen kell állnia az ország védelmére. 

Egy magyar vlogger a TikTokon mutatta be a füzetet, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kiadvány hangsúlyozza a svéd önállóságot: „Ha Svédországot megtámadják, mi soha nem adjuk fel.” A videóban látható, hogy az ajánlások között szerepel a tartós élelmiszerek és ivóvízkészletek biztosítása, a nukleáris és biológiai támadások elleni védekezés, a háziállatok ellátása válsághelyzetekben, valamint illusztrációkkal segítik a lakosokat a menedékhelyek kiválasztásában. 

A civilek háborús készülődésében az üzleti szféra is meglátta a potenciált. Autós mentőláda mintájára krízisládákat is lehet kapni, melyben többek között táskarádió, vizesballon, víztisztító, kempingfőző és kötszer is van. A különféle ajánlatokról már összehasonlító teszt is elérhető.

@zsukyyy Körülbelül a lakosság fele már megkapta a füzeteket, nektek mi a véleményetek róla? . . . #svédország #háború #internationalstudent #svéd #politika ♬ eredeti hang - zsukyyy

Németország is részletes útmutatót tett közzé

Októberben, harmincöt év után először, a német Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (BBK) figyelmeztetést adott ki a háború lehetőségére. A hatóság ugyan hangsúlyozta, hogy – szerintük – Németország továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország a világon, ám 

a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tették közzé.

A Felkészülés a válságokra és katasztrófákra című új kiadvány részletesen ismerteti többek között, hogyan lehet azonosítani a hamis információkat, miként lehet biztonságos menedéket találni robbanások idején, és milyen módon kezelhetők a szélsőséges helyzetek okozta szorongások. A BBK útmutatója szerint minden német háztartásnak három–tíz napra elegendő készlettel, úgynevezett túlélőcsomaggal kellene rendelkeznie. Ez azonban nem mindenki számára könnyen megvalósítható – hívja fel a figyelmet az Euronews

A helyhiány mellett a költségek is akadályt jelenthetnek, különösen többtagú családok esetében.

Egy négytagú család esetében például a tíznapos készlet komoly logisztikai kihívás:

  • nyolc doboz víz, 
  • húsz doboz zöldség, 
  • tizenkét doboz gyümölcs, 
  • 7–9 liter tej, 
  • valamint olaj, tojás, kolbász.

Mindez akár több polcot is elfoglal, a vásárlás költsége ráadásul 200-300 euró (77–116 ezer forint) között mozoghat.

A BBK azonban „élő készletet” javasol: a felhalmozott élelmiszereket folyamatosan használni és frissíteni kell, így azok nem romlanak meg.

Borítókép: Egy férfi tartja a Ha háború vagy krízishelyzet áll elő című füzetet (Fotó: AFP)

