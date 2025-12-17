Milliméterekre a harmadik világháború, kiadták a figyelmeztetést

A háborús pszichózis egyre mélyebben gyökeret ver Európában, és nem elég, hogy politikusok és közéleti szereplők folyamatosan riogatják a lakosságot: most már kormányzati eszközökkel is fokozzák a pszichológiai nyomást. Hollandia csak a következő a sorban, ahol arra kérik a lakosságot, készüljenek fel vészhelyzetekre. Így tettek például az Egyesült Királyságban, Svédországban és Németországban is: arra kérték a háztartásokat, hogy készítsenek túlélőcsomagokat egy esetleges jövőbeni konfliktus esetére.
A hollandok vészhelyzetekkel riogatják a lakosságot
Az elmúlt hetekben minden holland háztartásba eljuttattak egy 33 oldalas kézikönyvet, amely a vészhelyzetekre való felkészülést hivatott segíteni. Bár a kiadvány praktikus tanácsokat ad az első három nap túlélésére, amikor a hatóságok még nem tudnak mindenkit elérni, egyértelműen hozzájárul a társadalom félelemben tartásához.
A füzet arra ösztönzi az embereket, hogy készítsenek egy vészhelyzeti készletet, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint ivóvíz, elemes zseblámpa, élelmiszerek, elsősegélycsomag, személyazonosító okmányok másolatai, a környék térképe és egy síp, hogy felhívja a mentőszolgálatok figyelmét.
A kormány azt is javasolja, hogy készítsenek egy vészhelyzeti tervet, figyelembe véve például azt, hogy ki fogja elhozni a gyerekeket az iskolából, ha a digitális kommunikáció meghibásodik, és mi fog történni a sebezhető szomszéddal.
A francia kormány átfogó háborús kézikönyvet küldött ki
Nyáron a francia kormány átfogó túlélési kézikönyvet küldött ki minden háztartásba. A mintegy húszoldalas kiadvány részletesen ismertette, milyen lépéseket kell tenni háború vagy egyéb válsághelyzet esetén. A svéd mintára készülő útmutató célja, hogy felkészítse a lakosságot a potenciális veszélyhelyzetekre, legyen szó akár fegyveres konfliktusról, természeti katasztrófáról, esetleg járványról.
A cél az, hogy a franciák felkészüljenek minden eshetőségre, nem csak a fegyveres konfliktusra
– nyilatkozta egy kormányzati forrás.
A kézikönyv három részre tagolódik
- Az első a szolidaritásra és a túlélőkészlet (víz, konzervek, elemek, gyógyszerek) összeállítására ad praktikus tippeket, piktogramokkal illusztrálva.
- A második rész a vészhelyzeti telefonszámokat és a krízishelyzetekben követendő lépéseket ismerteti, például nukleáris baleset esetén az ajtók bezárását.
- Az utolsó fejezet az állampolgárokat tartalékos szervezetekhez való csatlakozásra ösztönzi.
