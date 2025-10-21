Németországháborús készülődéskis túlélőcsomagháborúvészhelyzetorosz-ukrán háborúkibertámadásveszélyhelyzet

Háborús készültségre szólít fel Németország: részletes útmutatót tettek közzé

„Még a háború sem tűnik olyan kizártnak, mint néhány évvel ezelőtt” – figyelmeztet a Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (BBK). Ez a hivatal foglalkozik a polgári védelemmel és a katasztrófavédelemmel Németországban. A hatóság három–tíz napra elegendő készletek felhalmozását ajánlja minden háztartásnak.

Sebők Barbara
2025. 10. 21. 7:56
Németországban a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé Forrás: AFP
Harmincöt év után először figyelmeztet háborúra a német Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (BBK). A hatóság ugyan hangsúlyozza, hogy – szerintük – Németország továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország a világon, ám a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé.

Németországban a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé
Ralph Tiesler, a BBK elnöke: Németországban a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé. Fotó: AFP

A hivatal szerint különösen az orosz–ukrán háború és az ezzel kapcsolatos biztonsági aggodalmak növelték meg a felkészülési tanácsok iránti igényt. Ralph Tiesler, a BBK elnöke szerint mindenkinek megéri „előre jól felkészülni”.

Az új, Felkészülés a válságokra és katasztrófákra című kiadvány többek között azt is bemutatja, miként lehet felismerni a dezinformációt, hogyan érdemes menedéket keresni robbanások esetén, és miként kezelhetők a szélsőséges helyzetekből fakadó félelmek.

Németország: a háború ismét a hivatalos forgatókönyvek között

Az első, 1990-ben megjelent útmutató óta a katonai forgatókönyvek nem szerepeltek a német tervekben. Akkoriban a hangsúly a természeti katasztrófák – például árvizek vagy technikai leállások – esetére vonatkozó felkészülésen volt.

A mostani kiadványban azonban már konkrétan nevesítik a hibrid fenyegetéseket is: a kritikus infrastruktúra elleni kibertámadásokat, a dezinformációt, a szabotázst és a háborús stratégiákat.

Soldiers with the German flag, soldiers of the honor guard lined up in the background, solemn oath of allegiance of Bundeswehr recruits in front of the state parliament in Duesseldorf, 04.10.2024, (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / SvenSimon / dpa Picture-Alliance via AFP)
Németország: a háború ismét a hivatalos forgatókönyvek között. Fotó: AFP

Olyan világhelyzetet élünk át, amely sokakat nyugtalanít. Új útmutatónkkal támogatást és tájékoztatást szeretnénk nyújtani azoknak, akik aggódnak vagy információra szorulnak

– fogalmazott Ralph Tiesler, a BBK elnöke. 

A lehetséges háború emlegetése nem véletlen: Németországban egyre élénkebb a vita a kötelező katonai szolgálat visszaállításáról és a drónok használatáról. A Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője, Martin Jager pedig egyenesen úgy fogalmazott: „Már most tűzben állunk.” A volt ukrajnai német nagykövet szerint senki sem engedheti meg magának a hátradőlést.

Tíznapos készlet – elmélet és gyakorlat

A BBK új útmutatója szerint minden német háztartásnak három–tíz napra elegendő készlettel, úgynevezett túlélőcsomaggal kellene rendelkeznie. Ez azonban nem mindenki számára könnyen megvalósítható – hívja fel a figyelmet az Euronews

A helyhiány mellett a költségek is akadályt jelenthetnek, különösen többtagú családok esetében.

Egy négytagú család esetében például a tíznapos készlet komoly logisztikai kihívás:

  • nyolc doboz víz, 
  • húsz doboz zöldség, 
  • tizenkét doboz gyümölcs, 
  • 7–9 liter tej, 
  • valamint olaj, tojás, kolbász.

Mindez akár több polcot is elfoglal, a vásárlás költsége ráadásul 200–300 euró (77-116 ezer forint) között mozoghat.

A BBK azonban „élő készletet” javasol: a felhalmozott élelmiszereket folyamatosan használni és frissíteni kell, így azok nem romlanak meg. Tiesler szerint elég, ha minden bevásárláskor egy-két extra terméket teszünk a kosárba – például tésztát vagy konzerveket. Fontos része a felkészülésnek a házi gyógyszerkészlet is, valamint a riasztóalkalmazások és alternatív információs források használata áramszünet esetén. 

A hivatal javasolja, hogy minden háztartás rendelkezzen elemes vagy napelemes zseblámpával, rádióval, illetve egyszerű főzőeszközzel is.

A felkészültség apró lépései

A BBK felmérése szerint a németek több mint fele, 53 százaléka nem tett még semmilyen konkrét előkészületet válsághelyzetre.

Minden kis lépés a felkészülésben jobb, mint semmi. Ezek a sok kis lépések azt eredményezik, hogy nem tehetetlenül állunk szemben a válságokkal, hanem cselekedni tudunk

– hangsúlyozza Tiesler.

Az új, 36 oldalas dokumentum célja éppen ez: azt sulykolni az embereknek, hogy a modern válságok – a természeti katasztrófáktól a kibertámadásokon át akár a háborúig – már nem elvont fenyegetések, hanem mindennapi realitások, amelyekre fel kell készülni.

Borítókép: Németországban a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé, illusztráció (Fotó: AFP)

