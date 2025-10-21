Háborús készültségre szólít fel Németország: részletes útmutatót tettek közzé

Harmincöt év után először figyelmeztet háborúra a német Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal (BBK). A hatóság ugyan hangsúlyozza, hogy – szerintük – Németország továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország a világon, ám a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé.

Ralph Tiesler, a BBK elnöke: Németországban a válsághelyzetekre való felkészülés érdekében új, részletes útmutatót tettek közzé. Fotó: AFP

A hivatal szerint különösen az orosz–ukrán háború és az ezzel kapcsolatos biztonsági aggodalmak növelték meg a felkészülési tanácsok iránti igényt. Ralph Tiesler, a BBK elnöke szerint mindenkinek megéri „előre jól felkészülni”.