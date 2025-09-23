Németország újabb lépést tett a háború felé

Egy a NATO és Oroszország közti lehetséges háborúra készül Németország, már a sebesültek lehetséges számát kalkulálják – számol be róla az Origo a Reuters hírügynökségre hivatkozva.

Németország a háborúra készíti fel az egészségügyi rendszerét (Fotó: AFP)

Reálisan körülbelül 1000 sebesült katonáról beszélünk naponta

– nyilatkozta Ralf Hoffmann, a német hadsereg főorvosa, hozzátéve, hogy a fenti szám több tényezőtől is függ, például a harcok intenzitásától vagy a bevetett egységektől.

Az orosz–ukrán háború több szempontból megváltoztatta a hadviselés természetét, amelyre a katonai orvosi képzésnek is reagálnia kell. Hogy milyen változásokat hozott az ukrajnai konfliktus a sebesülések jellegének megváltozása tekintetében, arról az Origo cikkében olvashatnak további részleteket.

Németország az óvóhelyek számát is növelné

Nyugat-Európa országainak többsége egyre inkább a közelgő háború árnyékában él. A háborúpárti politikusok, így Friedrich Merz német kancellár is, igyekeznek elültetni az emberekben egy lehetséges orosz támadás gondolatát, és felkészíteni a lakosságot a háborúra, amely a NATO szerint akár már 2029-ben elkezdődhet.

Ezen politikusok szerint ebbe az irányba mutatnak az orosz drónok és vadászgépek szaporodó légtérsértései is a NATO tagállamaiban.

A német hadsereg orvosi vonalon többek között a szállítási lehetőségek, a sebesültek minél gyorsabb evakuálásának módjait gondolja végig, nem utolsósorban az ukránok tapasztalataira alapozva. Emellett bővítenék a német hadsereg jelenleg tizenötezer fős egészségügyi szolgálatát is.

Azonban nem az egészségügy az egyetlen terület, amelyet a németek igyekeznek „háborúkompatibilissé” tenni. Mint arról korábban beszámoltunk, az óvóhelyek hálózatát is gyors ütemben tervezik bővíteni.

Hosszú ideig Németországban az a nézet terjedt el, hogy a háború nem az a forgatókönyv, amire fel kellene készülnünk. Ez megváltozott

– hívta fel a figyelmet Ralph Tiesler, a Német Szövetségi Polgári Védelmi Hivatal vezetője.

A hálózat bővítése érdekében elsősorban a meglévő infrastruktúrát használnák fel, a metróállomásokat, föld alatti garázsokat, közintézmények pincéit alakítanák át óvóhelyekké. A cél, hogy gyorsan menedéket tudjanak nyújtani egymillió ember számára.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)