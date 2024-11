Világháborúra készülnek a svédek

A héten a svéd polgári védelmi miniszter mutatta be a

Ha háború vagy krízishelyzet áll elő

című kiadványt, melynek postázását meg is kezdték mintegy ötmillió háztartásnak. Carl-Oskar Bohlin szerint a globális helyzet megváltozott, ezért szükséges, hogy a kormány frissítse a háborús és katasztrófahelyzetre való lakossági felkészülés ismereteit.

Carl-Oskar Bohlin svéd polgári védelmi miniszter bemutatja a Ha háború vagy krízishelyzet áll elő című, minden háztartásba eljuttatandó felkészülési füzet új változatát Fotó: AFP

A Svéd Polgári Katasztrófavédelmi Ügynökség (MSB) által kiküldött könyvecske első oldalán, a svéd címer alatt rögtön az az állítás olvasható, hogy bizonytalan időket élünk, amikor háborúkat, terrorizmust, kibertámadásokat és dezinformációkat arra használnak fel, hogy ártsanak Svédországnak és meggyengítsék.

A bevezetőben felszólítják a lakosságot, hogy ha Svédországot megtámadják, mindenkinek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az ország függetlensége megőrizhető maradjon.

Kiemelt helyen szerepel az is, hogy minden 16 és 70 éves közötti svédországi lakos (nő és férfi, és nem csak az állampolgárok) hadkötelesnek tekintendő, azaz képzettségüknek és tapasztalatuknak megfelelően részt kell venniük a védekezésben.

Szintén hangsúlyos helyen szerepel a Svédország védelmi stratégiájának alapvetésére való figyelmeztetés is: „Ha Svédországot megtámadja egy másik ország, soha nem adjuk fel. Minden információ, amely ellenkezőt állít, hamis.”

Hasonló kiadványt először 1943-ban adtak ki, amikor ugyan Svédország nem állt háborúban, ugyanakkor fegyvert folyamatosan szállítottak a hadban álló feleknek, sőt a német csapatok átvonulhattak az országon, rendelkezésükre bocsátották a svéd vasúthálózatot.

A mostani kiadvány információkat tartalmaz a különféle válsághelyzetekre, elsősorban a háborúra, de természeti katasztrófákra, számítógépes támadásokra és terrorizmusra való felkészülésre is. Mivel a hatóság szerint válsághelyzet esetén a segítség elsősorban a rászorulóknak jár, mindenki másnak legalább egy hétig el kell tudnia látnia saját magát és családját élelmiszerrel, vízzel, gyógyszerrel, ruházattal és hálózati áram nélkül működő távközlési eszközökkel.

A brosúrában útmutatást adnak arról, milyen élelmiszereket kell felhalmozni békeidőben minden háztartásnak, milyen eszközökre van szükség otthon és mi a teendő egy esetleges támadás esetén. Leírást tartalmaz a különféle menedékekről, kiemelt keretben kitérve arra, hogy nukleáris támadás esetén hogyan kell védekezni.

A kiadványban a háziállatokról sem feledkeznek meg, számukra is tanácsokat írnak le.

A civilek háborús készülődésében az elmúlt időszakban az üzleti szféra is meglátta a potenciált. Autós mentőláda mintájára krízisládákat is lehet kapni, melyben többek között táskarádió, vizesballon, víztisztító, kempingfőző és kötszer is van. A különféle ajánlatokról már összehasonlító teszt is elérhető.

Az ukrajnai háború kezdete óta Stockholm többször is felszólította a svédeket, hogy mind mentálisan, mind logisztikailag készüljenek fel egy esetleges konfliktusra, hivatkozva a romló biztonsági helyzetre és az Oroszország és a NATO közötti konfliktus kiszélesedésének esélyére. Stockholm harcosan háborúpárti álláspontja többször kiderült az orosz–ukrán háború ezer napja alatt, de legkendőzetlenebbül közvetlenül az amerikai elnökválasztás előtt volt látható, amikor a svéd védelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy Donald Trump megválasztása és az általa megígért béketerv esetén Svédország a saját útját fogja járni és folytatni fogják a háborút Ukrajna támogatásával.

Borítókép: A Ha háború vagy krízishelyzet áll elő című, minden háztartásba eljuttatandó felkészülési füzet (Forrás: közösségi média)