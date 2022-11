Détári Lajos: Szerintem nagyágyúk idő előtt utaznak haza Katarból

A csalódást okozó csapatokat nem nehéz kitalálni, hiszen Németország Japántól, Argentína Szaúd-Arábiától szenvedett igen kínos vereséget, de Détári Lajos ide sorolja Belgiumot is.

– A belgák ugyan nyertek Kanada ellen, ám roppant nyögvenyelős siker volt ez, én sokkal többet vártam tőlük. Ami pedig a németeket és az argentinokat illeti, az igaz, hogy a nagy csapatok sokszor nem a torna elejére időzítik a csúcsformát, de ettől még legalább egy döntetlent illik hozni az ilyen kaliberű csapatok ellen, a vereség nem fér bele. Ne felejtsük el, hogy Németország vasárnap a spanyolokkal játszik, és ha megint kikap, könnyen kieshet a világbajnokságról!

Japán nagy meglepetést okozva győzte le a németeket Fotó: Adrian Dennis

A világbajnokságot felvezető interjúban Détári Lajos azt is kifejtette, hogy a szerényebb képességű játékosokból álló csapatok képesek lehetnek megfojtani a klasszisokat is, ha szervezettek és fizikálisan tökéletesen felkészítettek, és szerinte eddig ez így van Katarban.

– A japán és a szaúdi válogatottban nincsenek nagy egyéniségek, de igaz ez például Kanadára is, ám csapatként nagyszerűen működnek, a játékosok egymásért képesek küzdeni, fegyelmezettek, bírják a tempót az elsőtől az utolsó percig, és ez elegendő is volt a sikerhez, illetve Kanada esetében a belgák életének a megkeserítéséhez. Persze, biztos vagyok benne, hogy a fák ezúttal sem nőnek az égig, sem Szaúd-Arábia, sem Japán nem lesz világbajnok, de ezzel a teljesítménnyel a tizenhatba vagy akár a nyolcba is eljuthat, ami azt jelenti, hogy nagyágyúk viszont idő előtt utazhatnak majd haza Katarból. Szerintem jót tesz nekünk, szurkolóknak, hogy a világbajnokság eddig kiszámíthatatlan. Nagyon kíváncsi vagyok a nagy favoritnak kikiáltott brazilok bemutatkozására csütörtökön este, majd a második csoportkörben kimondottan izgalmas összecsapásokat várok.

Borítókép: Détári Lajos eddig jó jósnak bizonyult (Fotó: Máthé Zoltán)