Détári Lajos: Bolond világbajnokság lehet ebből Katarban

– Ezek szerint nem ért egyet azzal, hogy a mezőny létszáma negyvennyolcra nő négy év múlva?

– Szakmailag szerintem nem is lehet egyetérteni vele, de tudom, a döntéshozókat más szempontok vezérelték. A több meccset a több válogatottal több helyre lehet közvetíteni, így a televíziós jogdíjak a korábbinál nagyobb bevételt generálnak, és ez talán még rendben is van. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy a bővítésnél a tizenhat új helyből a világ futballjának a legmeghatározóbb kontinense, Európa nem a szerepének megfelelő számú kvótát kap.

NEM SZURKOLHAT AZ OLASZOKNAK

– A FIFA célja elsősorban az afrikai és az ázsiai országok megjelenítése a világbajnokságokon.

– Persze, de a mezőny már most is híg kissé, és csak tovább hígul majd. Én mindig megnézem az Afrikai Nemzetek Kupáját, ezért hitelesen mondhatom, hogy hiába ad a kontinens akár világklasszisokat is az európai klubokba, a futballja le van maradva az élmezőnytől. Mondom ezt úgy, hogy szurkolok az előrelépésüknek, és örülnék, ha most valamelyik válogatottja kellemesen meglepne.

Détári Lajos szerint a brazil Neymar a világbajnokság sztárja is lehet. Fotó: AFP/Franck Fife

– Ebből az következik, hogy európai dominanciát vár?

– Nem, szerintem Brazília és Argentína a két legnagyobb esélyes, és szerintem az előbbi nyeri meg a vb-t. Két remek kapusa mellett minden poszton klasszisok játszanak, elég csak a mostanában kiválóan futballozó Neymarra gondolni, és csapatként is nagyszerűen funkcionálnak. Argentína harminchat mérkőzés óta veretlen, a szövetségi kapitányuk megtalálta az ideális szerkezetet és összeállítást, és ami még mellettük szól, az Lionel Messi formája. Megszokta Párizst az éghajlatával együtt, a nyáron végigcsinálta a felkészülést, újra öröm nézni azt, amit a pályán művel, és nagy egyénisége lehet ennek a világbajnokságnak. Uruguayt is kedvelem, ha az idősebb játékosai összekapják magukat, szép eredményt érhet el.

– És mi a helyzet az európai válogatottakkal?

– Szerintem a brazilok és az argentinok előrébb járnak. Európában az utóbbi években nem láttam olyan csapatot, amely ne nyújtott volna hullámzó teljesítményt, innen nincsen most kimagasló esélyes. Általában – nyilván a múltam miatt – a németeknek és az olaszoknak szurkolok, utóbbiak most sajnos nincsenek ott Katarban. A németek sok időt elvesztegettek a háromvédős rendszer próbálgatásával, de leírni őket sohasem szabad. Rajuk kívül a belgáktól és a franciáktól várható kiugró eredmény, és kíváncsian várom, melyik válogatott lép melléjük meglepetésként, mint tette azt négy éve Horvátország.

Lionel Messi Dél-Amerikában már felért a csúcsra, most ennél többre vágyik. Fotó: MTI/EPA/Antonio Lacerda

– Az előbb említette Lionel Messit. Az argentin nagy vetélytársa az egyéni címeket illetően Cristiano Ronaldo, aki mostanában nem a játékával kerül a címlapokra. Neki lehet sikeres ez a világbajnokság?

– A portugáloktól nem várok sokat. Hiába alkotják a válogatottjukat remek futballisták, mindig az az érzésem, hogy az adott meccsen játszanak először együtt. Ami pedig Ronaldót illeti, engem nem az zavar, amiket nyilatkozik, nyilván kitört belőle több sérelem. Sokkal nagyobb gond az, hogy nyer a csapata, de ő a vége előtt bemegy a pályáról, nem örül együtt a többiekkel, márpedig a labdarúgás csapatjáték. Akárhogyan is alakul majd a tavasza, a pályafutása egészéhez nem méltó az a befejezés, aminek a tanúi vagyunk éppen, klubszinten kispadozni sértő saját magára nézve, és szembe kellene néznie a valósággal.

NINCS KORSZAKOS EGYÉNISÉG A LÁTHATÁRON

– Katarban felbukkanhat Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egy vagy több utódja?

– Ez érdekes kérdés. Az utóbbi másfél évtizedben ők uralták a világ futballját, két korszakos egyéniségről beszélünk, és én nem látok senkit sem, aki a helyükbe léphetne. Ráadásul erre egyre kisebb az esély, a labdarúgás nem abba az irányba halad, amely az ekkora egyéniségek kibontakozásának kedvezne.

Egyre kevesebb a szép, látványos egyéni megnyilvánulás, a fegyelmezett csapatjáték válik mindenhatóvá, alig látunk távoli lövéseket, a tizenhatos előtti rágyorsításokat és cseleket, sajnos gépiesedik a játék.

Szervezettség és megfelelő taktika a nyerő páros jó fizikai képességekkel, és egy ilyen csapat közepes futballistákkal is megkeserítheti a klasszisok életét, csak éppen fogy azoknak a játékosoknak a száma, akik miatt érdemes kimenni a stadionokba.

– Mindent egybevetve színvonalas, örökké emlékezetes világbajnokságra számít?

– Azt nem hiszem, hogy a katari bevonulna az olyan klasszikus világbajnokságok közé, mint a hetvenes, a hetvennégyes vagy a nyolcvankettes, de az biztos, hogy emlékezetes lesz. Arról már beszéltünk, hogy a novemberi–decemberi időpont eleve különlegessé teszi, de kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen lesz a szurkolás, milyenek lesznek a stadionok, hogyan alkalmazkodnak a csapatok a körülményekhez, és amondó vagyok, bolond világbajnokság lehet ebből Katarban.

Borítókép: Détári Lajos szerint a brazilok nyerik meg a világbajnokságot (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)