Bejelentést tett a MÁV-csoport vezérigazgatója, nagy felújításba kezdenek ezen a vonalon

„Ősszel folytatjuk a lassújelek felszámolását! Kollégáink országszerte dolgoznak a pályák felújításán: alépítményt cserélnek, váltókat és síneket javítanak, hogy a vonatok biztonságosan és menetrend szerint közlekedhessenek” – jelentette ki a közösségi oldalán a MÁV-vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kifejtette: az őszi munkálatok részeként a 75-ös vonalon, ahol Magyarkút mellett nemrég kisiklott egy motorkocsi, nagy beavatkozás kezdődik.

Mint írta, a munkaterületet a mai napon átadták, és holnaptól megkezdődik az anyagbeszállítás, jövő héttől pedig indulnak a pálya rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatok. „A balesetet követő kényszerű vágányzárat most arra is felhasználjuk, hogy az eredetileg tervezettnél itt több beruházást hajtunk végre. Ez kiterjed az ágyazat, az aljak, a sínek és a kapcsolószerek cseréjére, a szivárgók tisztítására és egy részen oldalárok kialakítására, a szelvényezés helyreállítására, öt útátjáró átépítésére, vízelvezetésre és mederrendezési feladatokra is”– hangsúlyozta.