Bejelentést tett a MÁV-csoport vezérigazgatója, nagy felújításba kezdenek ezen a vonalon

Újabb kutatóűrhajóst küld fel Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra

Nagy beavatkozás kezdődik a 75-ös vonalon, ahol Magyarkút mellett nemrég kisiklott egy motorkocsi – jelentette ki a közösségi oldalán a MÁV-vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, szerdától megkezdődik az anyagbeszállítás, jövő héttől pedig indulnak a pálya rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatok.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 18:02
Fotó: Jászai Csaba Forrás: Jászai Csaba
„Ősszel folytatjuk a lassújelek felszámolását! Kollégáink országszerte dolgoznak a pályák felújításán: alépítményt cserélnek, váltókat és síneket javítanak, hogy a vonatok biztonságosan és menetrend szerint közlekedhessenek” – jelentette ki a közösségi oldalán a MÁV-vezérigazgatója. Hegyi Zsolt kifejtette: az őszi munkálatok részeként a 75-ös vonalon, ahol Magyarkút mellett nemrég kisiklott egy motorkocsi, nagy beavatkozás kezdődik. 

Mint írta, a munkaterületet a mai napon átadták, és holnaptól megkezdődik az anyagbeszállítás, jövő héttől pedig indulnak a pálya rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatok. „A balesetet követő kényszerű vágányzárat most arra is felhasználjuk, hogy az eredetileg tervezettnél itt több beruházást hajtunk végre. Ez kiterjed az ágyazat, az aljak, a sínek és a kapcsolószerek cseréjére, a szivárgók tisztítására és egy részen oldalárok kialakítására, a szelvényezés helyreállítására, öt útátjáró átépítésére, vízelvezetésre és mederrendezési feladatokra is”– hangsúlyozta.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Jászai Csaba)

 

