Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

mávGyermekvasútMÁV-csoport

Figyelmeztetett a MÁV, korlátozzák a Gyermekvasút forgalmát

Átépítik a XII. kerületi Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjárót, korlátozások lesznek a Gyermekvasút forgalmában október 21-től november 2-ig – hívta fel a figyelmet a honlapján a MÁV-csoport. A közlemény szerint a korlátozás nem érinti az október 22–26. közötti időszakot, valamint a korlátozás ideje alatt a vasútvonal felső része, így az ideiglenes végállomás, Csillebérc még elérhető a belváros felől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 15:07
Korlátozások lesznek a Gyermekvasút forgalmában október 21-től november 2-ig a XII. kerületi Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítése miatt – hívta fel a figyelmet a honlapján a MÁV-csoport. Mint írták, a vonatok a munkálatok ideje alatt is mindennap közlekednek, azonban több napig csak rövidebb útvonalon, Hűvösvölgy és Csillebérc állomás között járnak, nem érintik Normafa megállóhelyet és Széchenyi-hegy állomást.

Korlátozások lesznek a Gyermekvasút forgalmában október 21-től november 2-ig (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)
Korlátozások lesznek a Gyermekvasút forgalmában október 21-től november 2-ig. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A közlemény szerint a korlátozás nem érinti az október 22–26. közötti időszakot (szerdától vasárnapig), akkor a vonatok a megszokott rend szerint, a teljes útvonalon közlekednek. Érdemes az őszi szünetben is kirándulással egybekötött kisvasutazást tervezni, hiszen a budai hegyek kedvelt célpontjai ugyanúgy megközelíthetők a vonatokkal, továbbá a hagyományos szerelvényeken kívül nosztalgiavonatokra is lehet számítani: 

forgalomba áll majd a gőzmozdony, a lillafüredi motorkocsi és a C50-es kismozdonyok is. 

A Konkoly-Thege Miklós úti vasúti átjáró átépítésén a szakemberek az érintett pályaszakaszon cserélik a síneket és az alépítményt, megfelelő vízelvezetést építenek ki. Az átkelő gumielemes rendszerű lesz, a rávezető útszakaszokat újraaszfaltozzák, ezáltal zökkenőmentesebb lesz az áthaladás a közúti járműveknek. Az átépítés után feloldják majd a vonatok számára jelenleg érvényes tíz kilométer/órás sebességkorlátozást is. 

 

Csillebérc elérhető marad a belváros felől

A munkálatok október 20-án kezdődnek a közmű-kiváltásokkal és a terep előkészítésével, az autósok számára néhány méterrel arrébb ideiglenes átjárót alakítanak ki a síneken, a BKK buszjáratai is ezen közlekedhetnek majd az október 27. és november 3. között.

A Máv-csoport kiemelte: a Gyermekvasút utasainak fontos információ, hogy a korlátozás ideje alatt a vasútvonal felső része, így az ideiglenes végállomás, Csillebérc is elérhető a belváros felől: 

a Széll Kálmán tér, Déli pályaudvar felől a 221-es busszal a Csillebérc, Gyermekvasút megállóig utazva vagy a 21-es busz normafai végállomásától tízperces sétával. 

A Boráros tér, BAH-csomópont felől a 212-es busz ugyancsak a normafai buszvégállomásra érkezik. A vasútvonal alsó szakasza (Hűvösvölgy, Szépjuhászné állomás) a szokásos járatokkal érhetők el.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Máv-csoport)

 

