Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Jön a hosszú hétvége, itt vannak a fontos tudnivalók + videó

Az október 23-i nemzeti ünnep csütörtökre esik, így a pénteki pihenőnappal hosszú hétvége elé nézünk. Az ünnepségek miatt forgalmi változásokra kell számítani a fővárosban, de a hosszú hétvége is változásokat hoz a közlekedésben, a parkolásban, valamint az üzletek nyitvatartásában. A nemzeti oldal által meghirdetett békemenet végén Orbán Viktor mond beszédet a Kossuth téri állami ünnepségen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 14:06
Két nagyobb rendezvény is lesz Budapesten október 23-án. A nemzeti oldal békemenetet tart, melyre a szervezők rengeteg embert várnak.

Békemenetet tart a nemzeti oldal október 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A gyülekező kilenc órától lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre. A békemenet végén

Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, várhatóan 13 órakor az állami ünnepség keretében a Parlament előtt.

A Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Magyar Péter itt fog beszédet tartani.

 

Így változik a forgalom a békemenet idején

A rendezvények miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint

10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.

Ugyancsak szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától

  • az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,
  • az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését,
  • a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított), 
  • valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják

  • a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot 
  • és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,  
  • valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig

  • az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,
  • az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
  • a Kós Károly sétányt,
  • az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, 
  • valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.

Azon gépjárművek tulajdonosai, akik az érintett terület megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak, és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek arról, hogy járművüket hová szállította el az illetékes hatóság.

 

Hogyan változik a vonatközlekedés a hosszú hétvégén és az őszi szünetben?

Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport is a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére.

Több kocsival indítják az intercityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosítanak az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a megerősített ügyelettel működő Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal (MÁVBUSZ) is segíti majd az utasok közlekedését. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe lehet venni a MÁV+ alkalmazást is. 

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek a Volánbuszok.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok. A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-tól 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik.

A H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.

 

Fővárosi közlekedés és parkolás a hosszú hétvégén

A BKK arról tájékoztatott, hogy miután 22-én és 23-án  több belvárosi helyszínen tartanak ünnepi rendezvényeket, illetve demonstrációkat, szerdán a Műegyetem és a Bem József tér között, csütörtökön a Kossuth Lajos tér környékén, a Margit híd és a Kossuth tér között, valamint a Deák Ferenc téren és az Andrássy úton át a Hősök teréig kell lezárásokra számítani.

Több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön. A BKK a belvárosban a metrók igénybevételét javasolja.

A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni.

Jó hír, hogy október 23–26-ig az ünnepi hosszú hétvége miatt

nem kell fizetni a parkolásért

Budapest legtöbb pontján.

 

Hogy lesznek nyitva az üzletek a hosszú hétvégén?

Az október 23-i ünnep idén hosszú hétvégét hoz, emiatt több üzlet, bevásárlóközpont és szolgáltatás is eltérően működik majd a megszokottól.

Változik a boltok nyitvatartása október 23. miatt (Fotó: Dunaújvárosi Hírlap/Laczkó Izabella)

Csütörtökön a nemzeti ünnep miatt minden nagy áruházlánc zárva tart:

  • a Lidl,
  • az Aldi,
  • a Tesco,
  • a Spar,
  • a Penny
  • és az Auchan

üzletei nem nyitnak ki.

Bár sokan azt gondolják, hogy másnap, október 24-én, pénteken is munkaszüneti nap van, az valójában már pihenőnap, ezért a nagyobb üzletek a megszokott pénteki nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

A hétvégén, október 25–26-án pedig minden a megszokott hétvégi rend szerint alakul.

Egyes üzletek ünnepnapon is nyitva lehetnek, például

  • a benzinkutakon működő boltok,
  • a vendéglátóegységek,
  • az újságárusok,
  • a virágboltok,
  • a nonstop boltok,
  • az édességboltok
  • és azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja dolgozik.

Online elérhetők és házhoz szállítja a megrendeléseket a Foodora Market vagy a Wolt Market is.

 

Elviszik a hulladékot?

Október 23-án, csütörtökön a hulladékszállítás általában a megszokott rend szerint történik.

Azonban érdemes ellenőrizni a helyi hulladékgazdálkodási cég tájékoztatását, mivel az ünnepek miatt az ügyfélszolgálatok vagy a szállítási napok is eltérhetnek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Faludi Imre)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

