Jön a hosszú hétvége, itt vannak a fontos tudnivalók + videó

Két nagyobb rendezvény is lesz Budapesten október 23-án. A nemzeti oldal békemenetet tart, melyre a szervezők rengeteg embert várnak.

Békemenetet tart a nemzeti oldal október 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A gyülekező kilenc órától lesz az Elvis Presley téren, ahonnan a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak a Kossuth térre. A békemenet végén

Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet, várhatóan 13 órakor az állami ünnepség keretében a Parlament előtt.

A Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget. Magyar Péter itt fog beszédet tartani.

Így változik a forgalom a békemenet idején

A rendezvények miatt szerdától lezárások, ideiglenes forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. A BRFK tájékoztatása szerint

10 órától 20 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, 15 órától 21 óráig a II. kerületben a Bem József tér teljes területét.

Ugyancsak szerda 18 órától péntek 2 óráig lezárják az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, 20 órától

az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között,

az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését,

a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított),

valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják

a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot

és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,

valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig

az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között,

az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között,

a Kós Károly sétányt,

az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,

valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.