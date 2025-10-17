Minden idők legnagyobb békemenetére készülnek a kormánypártok + videó

Mi ott leszünk! Október 23. Békemenet – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A bejegyzés mellé egy videót is posztolt, amelyben Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, Bohár Dániel véleményvezér, valamint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is részvételre buzdít.

Az október 23-i békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjének közelében az Elvis Presley téren. A menet innen indul tizenegy órakor, útja a Margit hídon át vezet a Szent István körútra. Ott egészen a Nyugati térig fognak menni a résztvevők, majd jobbra fordulva a Bajcsy-Zsilinszky úton mennek három sarkot egészen az Alkotmány utcáig. Itt ismét egy jobbkanyar következik, végül ezen az utcán át vonulnak a menet célállomását jelentő Kossuth térre. A Kossuth téren délután egy órakor Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.