Nemcsak a hétvége lesz hosszú, hanem a vonatok is

Érdemes minél előbb tájékozódni és megvenni a menetjegyeket a várható nagyobb forgalom és a menetrendi változások miatt. Az ünnepi hosszú hétvégét követően ráadásul a szünetekben érvényes – tanítás nélküli munkanapi – menetrend szerint indulnak majd a járatok.

Magyar Nemzet
Forrás: Máv-csoport2025. 10. 21. 11:03
Hosszabb vonatokkal, több járattal és megerősített haváriaügyelettel készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére – közölte a vasúttársaság kedden.

Budapest, 2024. január 15. A Szentendre fele közlekedő H5-ös jelzésű HÉV a Batthyány téri végállomáson, utasokkal a peronon. MTVA/Bizományosi: Róka Dániel *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Az ünnepi hosszú hétvégén a HÉV-ek menetrendje is változik (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka Dániel) 

Mint írták, a nyári főszezon legforgalmasabb időszakaiban alkalmazott megoldásokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére: több kocsival indítja az InterCityket, vagyis a megszokottnál több férőhelyet biztosít az október 23-i eseményekre utazók, illetve a következő napok során a népszerű idegenforgalmi célpontok felé igyekvők számára.

Szükség esetén a – megerősített ügyelettel működő – Országos Haváriaközpont további, gyorsan bevethető erősítő buszjáratokkal (MÁVBUSZ) is segíti majd az utasok közlekedését – tették hozzá.

A közlemény szerint érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket vagy használni az automatákat, az online jegyváltást, melyhez szintén igénybe tudják venni a MÁV+ alkalmazást.

A vonatok október 22-én a pénteki, 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek – jelezték.

Közölték azt is, hogy október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint járnak a Volánbuszok.

A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig, az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok – fűzték hozzá.

A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-ától 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik; a H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes; a H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.

Borítókép: Utasok a Keleti pályaudvaron (Fotó: MTVA Bizományosi/Jászai Csaba)


