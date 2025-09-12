Rendkívüli

balesetvasútMÁV

Újabb hírek érkeztek a reggeli vonatbalesetről

Immár két sérültje van a balesetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 15:10
Kisiklott egy vonat több szerelvénye (Forrás: Facebook)
Két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben, amikor kisiklott a Vácról Balassagyarmatra közlekedő, öt kocsiból álló S750-es BZ motorvonat két első kocsija Verőcén, Magyarkút megállónál pénteken reggel, nem sokkal 8 óra után – közölte a MÁV szóvivője a helyszínén tartott sajtótájékoztatón, amelynek ideje alatt a helyszínelés még tartott, és nem kezdődött meg a műszaki mentés sem.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Máthé Zoltán)

A balesetben az öt kocsiból álló szerelvény első két kocsija siklott ki, az első félig a pálya melletti árokba dőlt, az utána következő pedig leugrott a sínről. Azt a három kocsit, ami a pályán maradt, már leválasztották a kisiklott vagonokról.

Váczi Viktor a helyszínen közölte, hogy a baleset oka egyelőre tisztázatlan. A mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről

– idézte fel.

Tájékoztatása szerint a helyszínelés után a hátsó kocsit hidraulikus emelővel helyezik vissza a sínekre, illetve péntek éjszakára várnak a helyszínre egy 150 tonna teherbírású vasúti darut, ami visszaemeli az árokba futott motorkocsit a pályára.

A szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat – amelyen 20 ember utazott – már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt – mondta el a szóvivő.

Közlése szerint az útvonalon pótlóbuszokat indítanak. Diósjenő és Balassagyarmat felől a vonatok Szokolyáig közlekednek, és Vácról Berkenyére indulnak pótlóbuszok. Délutántól Vácról külön kisbuszok indulnak Magyarkút állomásra. 

Az utasoknak arra kell felkészülni, hogy szombaton, de lehet, hogy a következő napokban is csak a pótlóbuszokkal tudják elérni az úti céljukat 

– tette hozzá Váczi Viktor.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az előírások szerint évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. Valamint azok a 40 éves kocsik, amelyek kisiklottak, az elmúlt években estek át felújításon.

A mellékvonalon egyébként munkanapokon óránként közlekednek a vonatok, egyéb napokon pedig kétóránként – mondta Váczi Viktor.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a pótlóbuszok – a közút kialakítása miatt – nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is. A Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.


Borítókép: A kisiklott vonat (Forrás: Facebook)

