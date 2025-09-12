Rendkívüli

Két gyermekkel is fajtalankodhatott az újbudai pedofil, vádat emeltek ellene

Kisiklott egy vonat több kocsija

A baleset oka egyelőre tisztázatlan, az érintett vonalon hosszabb menetidővel kell számolni.

2025. 09. 12. 10:15
Kisiklott egy vonat több szerelvénye (Forrás: Facebook)
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett – közölte a Mávinform a Facebook-oldalán.

A baleset oka egyelőre tisztázatlan. Azt írták, hogy 

a helyszínelés és műszaki mentés miatt módosul az S750-es vonatok közlekedése, a Vác–Balassagyarmat vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk. 

Az érintett vonatok csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy pótlóbuszok közlekednek Vác és Berkenye között Kisvác érintésével, a pótlóbuszok – a közút kialakítása miatt – nem érintik Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát. Szokolya és Kismaros, illetve Vác között a 350-es, 351-es, 352-es Volán-járatokkal lehet utazni, amelyeken elfogadják a vasúti jegyeket is.

Borítókép: Kisiklott egy vonat több kocsija (Forrás: Facebook)


