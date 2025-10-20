Kerkez MilosLiverpoolManchester Unitedvirgil Van Dijk

A Liverpool csapatkapitánya a pályán hordta le Kerkez Milost, ezt Slot is látta

A Liverpool vasárnap a Manchester United ellen szenvedett 2-1-es vereséget a labdarúgó Premier League nyolcadik fordulójában. Kerkez Milos ezúttal végig a pályán volt, de a második félidőben a liverpooli csapatkapitánnyal, Virgil van Dijkkal majdnem összehoztak egy öngólt. A jelenetsor után Van Dijk tekintete Kerkezre sokatmondó volt, Angliában is téma az eset.

2025. 10. 20. 8:59
Kerkez Milos ismét nehéz helyzetbe került a Liverpoolnál
Kerkez Milos ismét nehéz helyzetbe került a Liverpoolnál (Fotó: AFP/Peter Powell)
Tovább tart a Liverpool szenvedése. Az angol bajnokság címvédője zsinórban negyedik vereségét szenvedte el vasárnap. Az ősi rivális Manchester United majdnem tíz év után nyert ismét az Anfielden, a 2-1-es vendéggyőzelemmel zárult meccsen Szoboszlai Dominik a liverpooli sajtó szerint csapata egyik legjobbja volt, míg Kerkez Milos ismét kritikák kereszttüzében van

Kerkez Milos a Manchester United támadója, Amad Diallo ellen a vasárnapi rangadón
Kerkez Milos a Manchester United támadója, Amad Diallo ellen a vasárnapi rangadón (Fotó: AFP/Peter Powell)

Kerkez Milos majdnem öngólt szerzett, Van Dijk őt hibáztatta

A magyar balhátvéd eddig sem túl jó megítélése pedig csak rosszabb lett volna, ha a 66. percben a csapatkapitány Virgil van Dijkkal összehozzák az idény egyik legkomikusabb öngólját. A manchesteri Patrick Dorgu beadását Van Dijk próbálta tisztázni, aki viszont Kerkezt rúgta arcon. A helyzetből végül gól nem lett, de nem sokon múlt.

Érdemes megnézni a videó végét, ahol a holland reakcióját lehet látni. Van Dijk finoman fogalmazva sem volt elégedett Kerkez helyezkedésével.

Mindez nemcsak nekünk szúrt szemet, hanem az angol sajtóban is téma. A liverpool.com ráadásul külön cikket írt az egészről. A szerző kiemeli, hogy a komikus jelenetsor jól leírja a Liverpool védekezését a mostani idényben. 

„Kár tagadni, hogy ha öngól születik, akkor az Van Dijk hibája lett volna, de a reakciója sokatmondó volt. A holland játékos egyértelműen nincs megelégedve a Liverpool jelenlegi védekezésével” – olvasható a cikkben

A 34 éves csapatkapitány egyébként a Liverpool első kapott góljában is benne volt, az első percben a gólszerző Bryan Mbeumo éppen mögüle bújt ki – mindezek előtt pedig Van Dijk lekönyökölte csapattársát, Alexis Mac Allistert. A cikk azonban Kerkez hanyag védekezését is kiemeli: a magyar védő oldalán is számos kontrát vezettek a vendégek, az elefántcsontparti Amad Diallo 59. perc alatt nyolc passzt is kiosztott az utolsó harmadban. 

Azt az októberi válogatott szünetben írtuk meg, hogy Arne Slot nehéz helyzetben van a balhátvéd posztot illetően, miután a sorozatos vereségek miatt könnyen lehet, hogy a stabilitás miatt visszarakja a kezdőbe Andy Robertsont. Egyelőre ez nem történt meg, de az újabb vereség nyomán a szerdai BL-meccsen könnyen változhat a Vörösök kezdője.

Arne Slot problémája a védelem mindkét szélén

A Kerkez esetével foglalkozó cikk a végén megemlíti, hogy a jobbhátvéd-kérdés is terítéken van a Liverpoolnál. A távozó Trent Alexander-Arnold helyett Slot jól láthatóan nem találta meg még az utódot, a nyáron érkező Jeremie Frimpong a bajnokságban csak az első fordulóban volt a kezdőben. Az északír Conor Bradley a szezon során hét sárga lappal hívta fel idáig magára a figyelmet. Mindezek után talán nem is meglepő, hogy Szoboszlai volt a jobbhátvéd az MU elleni rangadó második félidejében – miután Bradley-t lecserélte –, persze az már más kérdés, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának erényeit ezen a poszton mennyire lehet kihasználni.

A mérkőzés után Jamie Carragher is súlyos kritikákat fogalmazott meg a Liverpoollal kapcsolatban:

