A Liverpool csapatkapitánya a pályán hordta le Kerkez Milost, ezt Slot is látta

Tovább tart a Liverpool szenvedése. Az angol bajnokság címvédője zsinórban negyedik vereségét szenvedte el vasárnap. Az ősi rivális Manchester United majdnem tíz év után nyert ismét az Anfielden, a 2-1-es vendéggyőzelemmel zárult meccsen Szoboszlai Dominik a liverpooli sajtó szerint csapata egyik legjobbja volt, míg Kerkez Milos ismét kritikák kereszttüzében van.

Kerkez Milos a Manchester United támadója, Amad Diallo ellen a vasárnapi rangadón (Fotó: AFP/Peter Powell)

Kerkez Milos majdnem öngólt szerzett, Van Dijk őt hibáztatta

A magyar balhátvéd eddig sem túl jó megítélése pedig csak rosszabb lett volna, ha a 66. percben a csapatkapitány Virgil van Dijkkal összehozzák az idény egyik legkomikusabb öngólját. A manchesteri Patrick Dorgu beadását Van Dijk próbálta tisztázni, aki viszont Kerkezt rúgta arcon. A helyzetből végül gól nem lett, de nem sokon múlt.

Érdemes megnézni a videó végét, ahol a holland reakcióját lehet látni. Van Dijk finoman fogalmazva sem volt elégedett Kerkez helyezkedésével.

Van Dijk & Kerkez 😂 pic.twitter.com/REYMfTJBDL — Premier League Out Of Context (@PL__OOC) October 19, 2025

Mindez nemcsak nekünk szúrt szemet, hanem az angol sajtóban is téma. A liverpool.com ráadásul külön cikket írt az egészről. A szerző kiemeli, hogy a komikus jelenetsor jól leírja a Liverpool védekezését a mostani idényben.

„Kár tagadni, hogy ha öngól születik, akkor az Van Dijk hibája lett volna, de a reakciója sokatmondó volt. A holland játékos egyértelműen nincs megelégedve a Liverpool jelenlegi védekezésével” – olvasható a cikkben.

A 34 éves csapatkapitány egyébként a Liverpool első kapott góljában is benne volt, az első percben a gólszerző Bryan Mbeumo éppen mögüle bújt ki – mindezek előtt pedig Van Dijk lekönyökölte csapattársát, Alexis Mac Allistert. A cikk azonban Kerkez hanyag védekezését is kiemeli: a magyar védő oldalán is számos kontrát vezettek a vendégek, az elefántcsontparti Amad Diallo 59. perc alatt nyolc passzt is kiosztott az utolsó harmadban.

Azt az októberi válogatott szünetben írtuk meg, hogy Arne Slot nehéz helyzetben van a balhátvéd posztot illetően, miután a sorozatos vereségek miatt könnyen lehet, hogy a stabilitás miatt visszarakja a kezdőbe Andy Robertsont. Egyelőre ez nem történt meg, de az újabb vereség nyomán a szerdai BL-meccsen könnyen változhat a Vörösök kezdője.