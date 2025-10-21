„Minden olyan javaslatot elutasítunk amelyek azt okozzák, hogy a gazdák kevesebb támogatást kapnak”

Az uniós, köztük magyar termelői szervezetek és számos európai agrár-érdekképviselet által Strasbourgban szervezett gazdatüntetésen Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: minden olyan javaslatot elutasítanak, amelyek azt okozzák, hogy a gazdák a jövőben kevesebb támogatást kapnak vagy többletbürokráciával szembesülnek. – A gazdák szerte Európában egyre dühösebbek, az új uniós költségvetési tervekből ugyanis jól látszik, hogy a jövőben az Európai Bizottság az áldozat szerepét szánja nekik – fogalmazott. Az új keretköltségvetés már nyilvános tervezete szerint a mezőgazdaság költségvetési támogatásait az Európai Bizottság több mint húsz százalékkal akarja csökkenteni. Az pedig nem válasz, hogy a tagállamok költsenek többet a mezőgazdaságra, hogyha akarnak.

Dömötör Csaba: Ha az Európai Bizottság nem vált irányt, akkor még nagyobb tiltakozásra lehet számítani Brüsszelben és minden tagállamban. Fotó: MTI/Katona Tibor

Dömötör Csaba súlyosbító körülménynek nevezte, hogy miközben az Európai Bizottság kevesebb támogatást akar a gazdáknak adni, aközben elkezdi megnyitni az uniós piacokat az unión kívüli országok nagyvállalatai, köztük az ukrán mezőgazdasági nagyvállalatok, valamint a dél-amerikai Mercosur-országok nagyvállalatai előtt. Az Európai Bizottság nem foglalkozik azzal, hogy mindez milyen hatással lesz az európai gazdák megélhetésére – hívta fel a figyelmet.

A fideszes politikus súlyosbító körülménynek nevezte azt is, hogy a jövőben a támogatásokat még több bürokratikus feltételhez igazítanák. Emlékeztetett: két héttel ezelőtt az EP a plenáris ülésén szavazott az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A Partióták európai parlamenti pártcsoportja által benyújtott bizalmatlansági indítvány egyik oka az volt, hogy az uniós bizottság le akarja faragni az agrártámogatásokat.

Dömötör Csaba elmondta, vannak olyan EP-képviselők, akik a szavazáson kiálltak Ursula von der Leyen mellett, azaz kiálltak a közös agrárpolitika lefaragása, csökkentése, leépítése mellett, most pedig szintén részt vesznek a keddi agrártüntetésen. – Ez egy óriási képmutatás. Ennél nagyobb képmutatást én el sem tudok képzelni – fogalmazott Dömötör Csaba, majd úgy folytatta: – Ha ezek a nagykoalíciós EP-képviselők azt állítják, hogy ők is meg szeretnék védeni az európai mezőgazdaságot, akkor azt tudom mondani, hogy Manfred Weberéknek és Magyar Péteréknek a tettei egészen mást mutatnak.