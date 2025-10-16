Rendkívüli

Demonstrációra készülnek az uniós gazdák Ursula von der Leyen tervei miatt

Az európai gazdák Strasbourgban tiltakoznának az Ursula von der Leyen által bemutatott „elfogadhatatlan” uniós költségvetés ellen. A gazdademonstráció célja felhívni a figyelmet rá, hogy az Európai Bizottság veszélyezteti az unió biztonságos élelmiszer-ellátását – közölte a gazdák legnagyobb uniós érdekvédelmi szervezete, a Copa-Cogeca.

Összeurópai gazdademonstráció készól az Európai Bizottság tervei miatt.
Az európai gazdálkodói szervezetek közös akciót tartanak Strasbourgban 2025. október 21-én, kedden délelőtt, hogy tiltakozásukat fejezzék ki az Európai Bizottság júliusban bemutatott költségvetési tervezete és a Közös Agrárpolitika (KAP) reformtervei ellen. 

Újabb gazdademonstráció készül az Európai Bizottság tervei ellen. Fotó: TOBIAS CANALES / Hans Lucas

Az eseményt több szervezet, köztük az FNSEA, a Copa-Cogeca, az FDSEA67 és a JA67 közösen szervezi.

„A mezőgazdaság háttérbe szorult”

A gazdálkodói szervezetek szerint a bizottság 2025. július 16-án bemutatott reformjavaslata a KAP és az uniós többéves költségvetési keret (MFF) átalakításáról olyan irányba viszi az agrárpolitikát, amely „megszegi a korábban tett ígéreteket, és veszélybe sodorja az ágazat jövőjét” – olvasható a Copa-Cogeca közleményében.

A Copa-Cogeca elnöksége szeptember 25-én „elfogadhatatlannak” minősítette a csomagot, mondván: az jó néhány „vörös vonalat” lép át – többek között a támogatási szintek, a zöldátállás finanszírozása és a közvetlen kifizetések reálértékének megőrzése terén. A bejelentés után demonstrációt is szerveztek, de azóta sem történt semmi előrelépés.

Világos iránytűt ígértek, de csak politikai szólamokat kaptunk 

– fogalmaztak a szervezetek közös közleményükben.
Szerintük az Európai Bizottság jelenlegi elnöksége másodlagos szerepbe szorította a mezőgazdaságot, miközben a gazdák egyre nagyobb terheket viselnek az infláció, a piaci volatilitás és a klímaátállás költségei miatt.

A vita háttere: feszültségek az uniós költségvetés körül

Az Európai Bizottság 2025-ös javaslata a következő, 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretet és a KAP reformját hivatott meghatározni. A tervezet többek között a mezőgazdasági kiadások reálértékének csökkentését, valamint a zöldátállási célokra és innovációs programokra történő forrásátrendezést tartalmaz.

A bizottság szerint a változtatások a „fenntarthatóbb és hatékonyabb mezőgazdaság” érdekében szükségesek, azonban a gazdák attól tartanak, hogy ez valójában forráskivonást jelent a hagyományos agrártámogatásokból.

A KAP kétpilléres szerkezete – az első pillér a közvetlen támogatások, a második a vidékfejlesztés – a gazdák szerint alapvető garancia az európai élelmiszer-ellátás stabilitására. A mostani javaslat azonban több országban, köztük Franciaországban és Spanyolországban, a közvetlen kifizetések nominális befagyasztását eredményezheti, ami az infláció miatt reálérték-csökkenést okoz.

Politikai döntés előtt az Európai Parlament és a Tanács

A gazdaszervezetek úgy vélik, most az uniós társjogalkotók – az Európai Parlament és a Tanács – kezében van a döntés. Több európai parlamenti képviselő már korábban jelezte, hogy osztja az ágazat aggodalmait, mind a javaslat tartalmát, mind pedig a döntéshozatal módját illetően.

„Nem engedhetjük, hogy ezek a hibás javaslatok átcsússzanak a rendszeren” – hangsúlyozzák közleményükben a szervezetek, amelyek kiegyensúlyozottabb, a közösségi szerződések szelleméhez hű megoldást sürgetnek.

A követeléseik között szerepel:

  • a KAP kétpilléres szerkezetének megőrzése,
  • egy inflációálló, dedikált agrárköltségvetés biztosítása,
  • valamint az, hogy a mezőgazdaság továbbra is az EU stratégiai prioritásai között maradjon.

A strasbourgi gazdák akciója jól jelzi az egyre élesedő feszültséget az Európai Bizottság és az agrárszektor között. Miközben Brüsszel a költségvetés „modernizálását” és „zöldítését” hirdeti, a gazdák attól tartanak, hogy az új irány aláássa Európa élelmiszer-önellátását és a vidéki közösségek jövőjét. A vita így nem csupán pénzügyi, hanem politikai és társadalmi tétet is hordoz az unió egészében.

Vesztébe rohan az Európai Unió, ha felszámolja a jelenlegi agrártámogatási rendszert

„Magyarország elfogadhatatlannak tartja a következő hétéves uniós költségvetést érintő, az unió tagállamainak agrártámogatását biztosító közös agrárpolitikához (KAP) rendelt források csökkentésére tett uniós bizottsági javaslatot. Mind Magyarország, mind pedig az összes uniós tagállam érdeke az, hogy megőrizzük az önálló, kétpilléres közös agrárpolitikánkat” – hangsúlyozta Viski József. Az uniós agrárminiszterek kétnapos tanácsülését követően kérdeztük az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkárát arról, hogyan látja, milyen következményekkel járna, ha az Európai Bizottság javaslata alapján szabnák át a jövőben az agrártámogatások rendszerét.

Magyarország a gazdák mellett áll

Jön az agráradó-csökkentés, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról. Újabb terheket vesz le a gazdák válláról a kormány, amely több, számukra kedvező javaslatról döntött. – A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében. A részletekről a Magyar Nemzet korábban is beszámolt, a cikk itt olvasható. 



