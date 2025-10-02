Vesztébe rohan az Európai Unió, ha felszámolja a jelenlegi agrártámogatási rendszert

– Már tavaly ilyenkor lehetett hallani az első híreket arról, hogy a bizottság az összes uniós alapot egy egységes tervbe vonná össze, közös végrehajtási szabályokkal. Mi történt azóta?

– A közben eltelt időszakban a gazdaszervezetek folyamatosan tiltakoztak ez ellen a tervezet ellen, sőt az Európai Parlament is a független KAP mellett foglalt állást. Magyarország nagyon határozottan adott hangot véleményének ebben az ügyben. Időben felhívtuk a tagállamok figyelmét arra, hogy ez egy önsorsrontó elképzelés, ami romba döntené a gazdatársadalmat, a vidéki térségeket, és nem utolsó sorban veszélybe sodorná az uniós élelmiszer-szuverenitást, azokkal az eredményekkel együtt, amit a fenntartható gazdálkodás tekintetében elértek a gazdálkodók. A magyar uniós elnökség idején az agrárminiszterek a tavaly decemberben egyhangúlag elfogadott tanácsi következtetéseivel tettük egyértelművé, hogy a különálló, kétpilléres agrártámogatási rendszert meg kell őriznünk. A bizottság a gazdatüntetések, a tiltakozások, az ellenkező előjelű tagállami állásfoglalások ellenére vette semmibe a leginkább érintettek véleményét.

Az Európai Bizottság javaslataival ellehetetlenítené a biztonságos élelmiszer-ellátást az Európai Unióban – mondta Viski József (Fotó: Agrárminisztérium)

– Mit tartogat az új uniós költségvetés tervezete Magyarország számára?

– A hazánk számára javasolt összeg 2027 után előreláthatóan 21 százalékkal lenne alacsonyabb, mint a jelenlegi. Ha ezt az inflációval is kiigazítjuk, akkor még elkeserítőbb a helyzet. És miközben csökkentenék a magyar gazdák támogatását, jelentősen növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. Ez kettős csapás: egyszerre vennék el a forrásokat és árasztanák el az uniós piacot olcsó importtal, ami sok gazdát tönkre tenne. Brüsszel mindezt a háborús kiadások és Ukrajna finanszírozása érdekében teszi. A csökkenő büdzsé mellett 2028-tól az elosztási módszer is változna. Nemcsak, hogy megszüntetnék a kétpilléres agrártámogatási struktúrát, hanem a források összevonásával arra kényszerítenék a tagországokat, hogy a különböző tagállami szakpolitikák egymás ellen versenyezzenek a forrásokért. Ez pedig nagyon kedvezőtlen helyzetet teremtene minden nemzetgazdasági ágazat számára. Ezzel az agrárium nemzetstratégiai jelentőségét értékelik alul, ami végzetes hiba.