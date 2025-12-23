európai uniópaks iipet palackhárfás zsoltorbán viktor

Jövedelemadó-mentesség az anyáknak, Musk elzárta a Paks II-ellenes pénzcsapot – a legolvasottabb gazdasági cikkeink februárban

Júliustól él Európa legnagyobb adócsökkentése, nehezebb dolguk lett a magukat függetlennek tartó, de a Paks II beruházást külföldi anyagi segítséggel támadó médiafelületeknek. Újabb lépés a körforgásos gazdaság felé. Íme, a februári hónap legolvasottabb gazdasági cikkei.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 5:35
Történelmi jelentőségű dátum közeleg a magyar nukleáris ipar történetében Forrás: Paks II.
Jó hírrel indult a február: „Meghirdetjük Európa legnagyobb adócsökkentési programját” – jelentette be Orbán Viktor évértékelő beszédében.

jövedelemadó,
Jövedelemadó-csökkentés: júliustól két gyerek esetén harmincezer forintra nőtt a kedvezmény mértéke
Fotó: Pexels

A miniszterelnök emlékeztetett: két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. Idén július 1-jétől

  • egy gyermek esetében 15 ezer,
  • két gyermek esetén 30 ezer,
  • három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.
    Ezt követően 2026. január 1-jétől
  • egy gyermek esetében 20 ezer,
  • két gyermeknél 40 ezer,
  • három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek

Musk elzárta a Paks II-ellenes pénzcsapot is

Az Egyesült Államok új vezetésének egyik legnagyobb visszhangot kiváltó koncepciója a feleslegesnek ítélt kiadások visszavágása. Dokumentumok tanúsítják ugyanis, hogy a Biden-adminisztráció apanázst juttatott több olyan sajtóterméknek, amelyeken újra és újra megjelentek a Paks II beruházást rossz fényben feltüntető írások.

– Ezek a felületek, illetve a mögöttük álló szervezetek azt használták ki, hogy az átlagember nehezen jut hiteles információhoz az atomenergetika területén, ahol nem könnyű tisztán látni az érdekek és ellenérdekek szövevényében – mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Az Atombiztos.org oldal tulajdonosa szerint jól látható, hogy a szóban forgó felületek jellemzően függetlennek mondják magukat.

A szakértő több hazai forrást is felsorol, ahol csúsztatások jelentek meg a paksi bővítéssel kapcsolatban.

Komoly változás jön a PET-palackok piacán

Jelentős változás lépett életbe a magyar italgyártók fenntarthatósági kötelezettségeiben 2025-től. Az Európai Unió előírásainak megfelelően a forgalomba kerülő PET-palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot (rPET) kell tartalmazniuk. A szabályozás célja a környezeti terhelés csökkentése és a körforgásos gazdaság elősegítése. Fontos kitétel egyúttal, hogy a csomagolóanyagok minősége nem változhat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

