Jövedelemadó-mentesség az anyáknak, Musk elzárta a Paks II-ellenes pénzcsapot – a legolvasottabb gazdasági cikkeink februárban

Jó hírrel indult a február: „Meghirdetjük Európa legnagyobb adócsökkentési programját” – jelentette be Orbán Viktor évértékelő beszédében.

Jövedelemadó-csökkentés: júliustól két gyerek esetén harmincezer forintra nőtt a kedvezmény mértéke

Fotó: Pexels

A miniszterelnök emlékeztetett: két lépésben megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményt. Idén július 1-jétől

egy gyermek esetében 15 ezer,

két gyermek esetén 30 ezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.

Ezt követően 2026. január 1-jétől egy gyermek esetében 20 ezer,

két gyermeknél 40 ezer,

három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

A szülők továbbra is megoszthatják egymás között a családi adókedvezményt, így a lehető legnagyobb mértékű engedményben részesülhetnek

Musk elzárta a Paks II-ellenes pénzcsapot is

Az Egyesült Államok új vezetésének egyik legnagyobb visszhangot kiváltó koncepciója a feleslegesnek ítélt kiadások visszavágása. Dokumentumok tanúsítják ugyanis, hogy a Biden-adminisztráció apanázst juttatott több olyan sajtóterméknek, amelyeken újra és újra megjelentek a Paks II beruházást rossz fényben feltüntető írások.

– Ezek a felületek, illetve a mögöttük álló szervezetek azt használták ki, hogy az átlagember nehezen jut hiteles információhoz az atomenergetika területén, ahol nem könnyű tisztán látni az érdekek és ellenérdekek szövevényében – mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Az Atombiztos.org oldal tulajdonosa szerint jól látható, hogy a szóban forgó felületek jellemzően függetlennek mondják magukat.

A szakértő több hazai forrást is felsorol, ahol csúsztatások jelentek meg a paksi bővítéssel kapcsolatban.

Komoly változás jön a PET-palackok piacán

Jelentős változás lépett életbe a magyar italgyártók fenntarthatósági kötelezettségeiben 2025-től. Az Európai Unió előírásainak megfelelően a forgalomba kerülő PET-palackoknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot (rPET) kell tartalmazniuk. A szabályozás célja a környezeti terhelés csökkentése és a körforgásos gazdaság elősegítése. Fontos kitétel egyúttal, hogy a csomagolóanyagok minősége nem változhat.