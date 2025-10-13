Agráradó-csökkentés: jelentős segítséget kapnak a mezőgazdasági termelők

Nagy István agrárminiszter a hétvégén jelentette be, hogy adócsökkentések segítik a hazai gazdálkodókat. Ennek részleteit mutatta be közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Mint rámutatott, újabb terheket vesz le a gazdák válláról a kormány, amely több, számukra kedvező javaslatról döntött.

Az adócsökkentés jelentősen segíti a hazai gazdálkodók helyzetét

Fotó: MTI/Karnok Csaba

Adócsökkentés pontokba szedve

A legfontosabb változtatásokat pontokba szedve részletezte, mekkora segítség érkezk a gazdákhoz. A következő intézkedések várhatók:

A mezőgazdasági vontatók pótkocsijait mentesítik az adófizetés alól.

A helyi adókra vonatkozó jogszabályt kiegészítik, így az erdőingatlanok a termőfölddel azonos kategóriába kerülnek – erdőre nem lehet települési adót kivetni.

Ami ingatlanvásárlás: ha az ingatlanra törvényi szolgalom kerül bejegyzésre, akkor sem sérül az illetékmentesség.

Az eddigi ötszázalékos áfakulcs alá tartozó fél- és negyedelt marha kiterjesztése: mostantól marhatőkehúsra és marhabelsőségekre is alkalmazható lesz ez az áfakulcs.

A kora tavaszi fagykár és aszálykár miatt érintett gazdálkodók, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy év hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek.

A borászoknak kedvező intézkedés: a kisüzemi habzóbort illetően 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be.

Ugyancsak a borászok számára jó hír, hogy nemcsak palackos formában, hanem tartályos formában is lehet majd habzóbort készíteni saját szőlővel vagy borral.

Részletek és feltételek

Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára rámutatott: két évvel ezelőtt a gazdák védelme érdekében az Országgyűlés törvényben tiltotta meg a települési adó kivetését a termőföldre. Az elmúlt időszakban azonban világosság vált, hogy egyes önkormányzatok az erdőket is meg akarják adóztatni. Hozzátette: a mostani gyors és határozott lépéssel immáron az erdők is védelmet élveznek a települési adók alól.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évtizedben a kormány öt százalékra csökkentette számos alapvető élelmiszer forgalmi adóját (pl. tojás, tej, sertéshús, baromfihús stb). A szarvasmarha esetében eddig a fél és a negyedelt esett eddig az ötszázalékos áfakulcs alá, ez pedig most kibővül a tőkehússal és a belsőségekkel is.