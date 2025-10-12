  • Magyar Nemzet
Jön az agráradó-csökkentés, újabb terheket vesz le a kormány a gazdák válláról

Az agrárminiszter ismertette a kedvező intézkedéseket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 10:17
Nagy István agrárminiszter ismertette, hogyan segíti a kormány a gazdákat Fotó: Ladóczki Balázs
Újabb terheket vesz le a gazdák válláról a kormány, amely több, számukra kedvező javaslatról döntött. – A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében.

Ismertette, könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól, kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is, ennek értelmében az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.

Hozzátette, további könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom bejegyzése kerül.

Felhívta a figyelmet arra, hogy technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében, hiszen a fél és a negyedelt marha már eddig is ötszázalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marhatőkehúsra és a marhabelsőségekre is. Ez az intézkedés növeli az értékesítésbiztonságot, és tovább mérsékelheti a piaci kockázatokat is.

További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek – emelte ki a távirati iroda ismertetése szerint.

Elmondta, az egyik további intézkedésünk a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra ötvenszázalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be. – Köszönjük Szatmáry Kristóf képviselő úr kezdeményezését, amit a kormány is támogat. Továbbá a palackos előállítás mellett most már tartályos formában is lesz lehetőségük habzóbort készíteni a gazdálkodóknak a saját szőlő vagy bor felhasználásával – fogalmazott Nagy István.

Az agrárminiszter kijelentette, ezekkel az intézkedésekkel tovább támogatják a gazdák megélhetését és versenyképességük megőrzését. Az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem veszélyeztetheti semmi, és ezért továbbra is mindent meg fognak tenni.

– A gazdák mindig számíthatnak ránk! – hangsúlyozta Nagy István.


 

