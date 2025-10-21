Rendkívüli

Huszonhét kutyát hagyott hátra egy nő, miután meghalt

Miután meghalt egy Vas vármegyei településen élő asszony, a háziállatait senki sem gondozta. Huszonhét kutya maradt magára sokkoló körülmények között, míg értük nem mentek az állatmentők.

2025. 10. 21. 17:34
Meghalt egy nő Vas vármegyében, ami után a 27 kutyája magára maradt. Sokkoló körülmények között volt a sok kutya, amikor állatvédők rájuk találtak. Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület
Egy Vas vármegyei település állatmentő szervezete riasztotta a Fema Állatvédőket azzal, hogy segítségre lenne szükségük. Közölték, hogy 27 alulszocializált kutya küzd az éhséggel és az egyéb embertelen körülményekkel egy elhagyatott házban – írta meg az Origo

Huszonhét kutya szenvedett halott gazdája után egy házban
Huszonhét kutya szenvedett egy házban, miután a gazdájuk meghalt. Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

Egy idős asszony otthonához érkeztek, aki nemrég halt meg. Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója arról számolt be, hogy ami ott fogadta őket, még a legtapasztaltabb állatmentőket is meglepte. Már a kapuban elakadt a lélegzetük, olyan sokkoló volt a látvány. 

Mindent vastagon borított a por a ház előtt, a kutyák szőrébe is beleragadt. Az udvar tele volt szeméttel és törmelékekkel. 

Fotókat is készítettek a helyszínen, amelyeket ide kattintva nézhet meg. 

A lovasberényi állatmentő szervezet tagjai úgy döntöttek, hogy 13 állatnak ők maguk fognak segíteni a telephelyükön, a többi ebnek pedig a szállításában segédkeztek. Miután útnak indultak, az egyik szuka meglepte őket.

Hat kiskutyának adott életet, így már 19 kutyáról kell gondoskodniuk.

Az ebekre állatorvosi vizsgálat vár.

A Békés vármegyei Vésztőn egy kis tacskó nem volt ilyen szerencsés. Cukinak ugyan volt szerető családja, de amikor megugatott egy házuk előtt elhaladó biciklist, megölték. A hihetetlen, brutális támadás részleteiért kattintson ide.

 

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját:  

 

