Huszonhét kutyát hagyott hátra egy nő, miután meghalt

Egy Vas vármegyei település állatmentő szervezete riasztotta a Fema Állatvédőket azzal, hogy segítségre lenne szükségük. Közölték, hogy 27 alulszocializált kutya küzd az éhséggel és az egyéb embertelen körülményekkel egy elhagyatott házban – írta meg az Origo.

Huszonhét kutya szenvedett egy házban, miután a gazdájuk meghalt. Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

Egy idős asszony otthonához érkeztek, aki nemrég halt meg. Lajos Bence, a Fema Állatmentők műveletirányítója arról számolt be, hogy ami ott fogadta őket, még a legtapasztaltabb állatmentőket is meglepte. Már a kapuban elakadt a lélegzetük, olyan sokkoló volt a látvány.

Mindent vastagon borított a por a ház előtt, a kutyák szőrébe is beleragadt. Az udvar tele volt szeméttel és törmelékekkel.

A lovasberényi állatmentő szervezet tagjai úgy döntöttek, hogy 13 állatnak ők maguk fognak segíteni a telephelyükön, a többi ebnek pedig a szállításában segédkeztek. Miután útnak indultak, az egyik szuka meglepte őket.

Hat kiskutyának adott életet, így már 19 kutyáról kell gondoskodniuk.

Az ebekre állatorvosi vizsgálat vár.

