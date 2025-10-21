Megőrülne a legnépszerűbb fiatal futballista, aki Yamalt és Gülert is lekörözte

A görög klubfutball 2024 tavaszán felért a csúcsra, hiszen az Olimpiakosz felnőttcsapata Konferencialiga-győztes lett, a pireusziak U19-es csapata pedig az ifjúsági Bajnokok Ligája trófeáját hódította el. Utóbbi menetelésnek főszereplője volt Hrisztosz Muzakitisz is, aki az ifi-BL akkori idényében hat gólt szerzett, és a döntőben is ő lőtte az első találatot. A tehetséges görög középpályás ezután felkerült az Olimpiakosz első számú együttesébe, és ott az előző idényben 36 tétmérkőzésen játszva bajnoki címhez és kupagyőzelemhez segítette a csapatot. A 18 éves Muzakitisz a görög válogatottban is bemutatkozott már, immáron hat alkalommal (összesen 198 percet) szerepelt a 2026-os világbajnokságról biztosan lemaradó nemzeti csapatban.

Hrisztosz Muzakitisz, az Olimpiakosz görög válogatott játékosa vezeti a Golden Boy-díj internetes verzióját (Fotó: NurPhoto/Alex Grymanis)

Hrisztosz Muzakitisz a legnépszerűbb U21-es futballista

A Transfermarkt szerint 15 millió eurós piaci értékkel rendelkező Muzakitisz kedden 18.45-től a Barcelona otthonában léphet pályára BL-mérkőzésen, előtte pedig a Golden Boy-díj egy altípusa miatt került be a hírekbe. A Golden Boy-díjat annak a 21 éven aluli játékosnak ítélik oda, aki az adott évben a legkimagaslóbb teljesítményt nyújtotta Európában – ennek mintájára a díjnak van egy internetes verziója is, amelynél nem szakmai zsűri, hanem a rajongók szavaznak. Ebben az internetes verzióban a díjat alapító Tuttosport júniusban hirdetett ki 100 nevet, most pedig közeledik a szavazás vége. Cikkünk megjelenéséig mintegy 650 ezren szavaztak, és

Hrisztosz Muzakitisz 35,8 százalékkal vezet a tavalyi győztes török Kenan Yildiz (Juventus, 31,7 százalék) és a szerb Jan-Carlo Simics (Anderlecht, 18,3 százalék) előtt.

Különös módon a spanyol Lamine Yamal (Barcelona) és a török Arda Güler (Real Madrid) – vagyis az eredeti Golden Boy-díj tavalyi győztese és idei favoritja – egyaránt hat százalék alatt áll. A lista két magyarja Pécsi Ármin és Dárdai Bence – előbbi a szavazatok 0,4 százalékát, utóbbi 0,2 százalékát kapta eddig.

Az Olimpiakosz görög válogatott játékosa kapusként kezdte

Hrisztosz Muzakitisz – akinek a példaképe a horvátok aranylabdása, Luka Modric – a Barcelona elleni mérkőzés előtt beszélt arról, hogy az említett rangsor élén áll. Elmondta, óriási büszkeséget jelent neki, hogy Yildiz és Güler előtt tartják őt számon.

Pályafutása korábbi részéről azt árulta el, hogy kisgyermekként kapusként kezdte, majd egy szemsérülés után édesanyja kérésére került ki a mezőnybe. Utána fedezték fel őt igazán.

A Barcával kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott: egy álma válik valóra, hogy egy ilyen nagy klub ellen pályára léphet, és ha az első BL-gólját éppen kedden szerzi meg, akkor „biztosan megőrül", de már vágyik erre.