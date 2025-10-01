A Liverpool megfigyelője is ott lesz a Fradi meccsén

A Metropol írta meg, hogy a Ferencváros második El-alapszakaszmeccsén feltűnik a Liverpool egyik képviselője, aki a Genk egyik játékosának, a 17 éves Konsztantinosz Karecasznak a teljesítményét kíséri majd figyelemmel.

Konsztantinosz Karecasz játékát a Fradi ellen nézheti meg a Liverpool megfigyelője. Fotó: AFP/Johan Eyckens

A fiatalkora ellenére már ötszörös görög felnőttválogatott középpályás ebben az idényben már tíz tétmérkőzésen szerepelt, húszmillió eurós becsült értékével a Genk keretének legértékesebb játékosának számít. Karecasz Genkben született és nevelkedett, de szülei hazája, Görögország lecsapott rá, miután végigjárta a belga utánpótlás-válogatottakat. A görög felnőttválogatottban idén márciusban mutatkozott be, és már a második meccsén, a Skócia elleni Nemzetek Ligája-osztályozó visszavágóján az NL-történet legfiatalabb gólszerzője lett.

A Liverpool mellett a városi rivális Everton is szívesen szerződtetné a nagy tehetséget, míg korábban az Arsenal és a Manchester United érdeklődéséről is lehetett hallani.

A Genk és a Ferencváros összecsapása csütörtökön 21 órakor kezdődik a Cegeka Arenában, és az M4 Sport közvetíti élőben.