LiverpoolFerencvároseurópa-ligaGenk

A Liverpool megfigyelője is ott lesz a Fradi meccsén

Várhatóan a Liverpool egyik játékosmegfigyelője is ott lesz a csütörtöki Genk–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésen. A Liverpool kiszemeltje a belgák 17 esztendős középpályása, Konsztantinosz Karecasz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 14:45
Fiatalkora ellenére már rendszeresen a görög felnőttválogatottban játszik Fotó: Ulrik Pedersen Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Metropol írta meg, hogy a Ferencváros második El-alapszakaszmeccsén feltűnik a Liverpool egyik képviselője, aki a Genk egyik játékosának, a 17 éves Konsztantinosz Karecasznak a teljesítményét kíséri majd figyelemmel.

Konsztantinosz Karecasz játékát a Fradi ellen nézheti meg a Liverpool megfigyelője
Konsztantinosz Karecasz játékát a Fradi ellen nézheti meg a Liverpool megfigyelője. Fotó: AFP/Johan Eyckens

A fiatalkora ellenére már ötszörös görög felnőttválogatott középpályás ebben az idényben már tíz tétmérkőzésen szerepelt, húszmillió eurós becsült értékével a Genk keretének legértékesebb játékosának számít. Karecasz Genkben született és nevelkedett, de szülei hazája, Görögország lecsapott rá, miután végigjárta a belga utánpótlás-válogatottakat. A görög felnőttválogatottban idén márciusban mutatkozott be, és már a második meccsén, a Skócia elleni Nemzetek Ligája-osztályozó visszavágóján az NL-történet legfiatalabb gólszerzője lett.

A Liverpool mellett a városi rivális Everton is szívesen szerződtetné a nagy tehetséget, míg korábban az Arsenal és a Manchester United érdeklődéséről is lehetett hallani.

A Genk és a Ferencváros összecsapása csütörtökön 21 órakor kezdődik a Cegeka Arenában, és az M4 Sport közvetíti élőben.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér

Milyen ismerős…

Bayer Zsolt avatarja

Igaz, Puzsér?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu