Marco RossiVarga BarnabásRedzic DamirMagyarországDAC

Dacból találja meg Varga Barnabás helyettesét Marco Rossi?

Egyre többen gyanakodnak arra, hogy az október 11-i, örmények ellen hazai pályán vívandó, létfontosságú vb-selejtezőn igazi meglepetésember fogja helyettesíteni a Fradi eltiltott csatárát. Ráadásul Marco Rossi nem is titkolta, hogy a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir képbe került nála mint Varga Barnabás helyettese. A kapitány személyesen is megnézte a Fradi korábbi csatárát, aki bombaformában futballozik a szezonban.

Molnár László
2025. 09. 30. 7:51
Marco Rossi még keresgéli a legjobb megoldást csatárposztra, Redzic az egyik lehetősége a kapitánynak
Marco Rossi még keresgéli a legjobb megoldást csatárposztra, Redzic az egyik lehetősége a kapitánynak Fotó: MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Örményország ellen Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszhat eltiltás miatt , így az október 11-i, a Puskás Arénában játszandó létfontosságú világbajnoki selejtezőre mindenképpen megfelelő helyetteseket, azaz jó formában lévő támadókat kell találnia a kapitánynak. Marco Rossi megtalálhatta az emberét, mégpedig egy volt ferencvárosi játékos, Redzic Damir személyében. A fiatal csatár remek formában van, ő jelenlegi klubjában, a Dunaszerdahelyben a leggólerősebb támadó.

Redzic játékára nem véletlenül figyelt fel Marco Rossi, a fiatal támadó hét bajnokin már négy gólnál jár
Redzic játékára nem véletlenül figyelt fel Marco Rossi, a fiatal támadó hét bajnokin már négy gólnál jár     Fotó: dac1904.sk

Marco Rossi személyesen nézte meg kiszemeltjét a Slovan elleni rangadón

A szövetségi kapitány semmit nem akar a véletlenre bízni, ezért útra kelt, és saját szemével győződött meg Pozsonyban arról, hogy a DAC 3-2-es veresége ellenére Redzic teljesítménye eléri a nemzetközi szintet. Azaz, könnyen előfordulhat, hogy a Fradi csatárát, Varga Barnabást egy másik, korábban a Fradiban játszó támadó helyettesíti majd az örmények ellen.

Azt hallottam, hogy kint volt a meccsen a kapitány, de utána nem beszéltünk. Én úgy érzem, hogy jó meccset játszottam, egy nyilván az egész csapat számára és számomra is nehéz találkozón. Szerintem jó volt a szezonkezdetem, és jó benyomást tehettem Marco Rossira is. 

Most már egyre többen figyelnek rám. Rúgtam pár gólt az utóbbi időben, sokszor két-három ember között kellett helytállnom, de az edzőnk is elmondta, hogy mostantól ez így lesz. Próbáltam a szélről minél többször betörni, cselezni, ami talán a legnagyobb erősségem – mondta a DAC 22 éves támadója a Csakfoci.hu cikke szerint.

Redzic Damir statisztikája

  • a játékos jelenlegi értéke: 800 ezer euró
  • szerződésének lejárta: 2027. 06. 30.
  • 2023/24-es szezon
  • 13 meccs, 2 gól – 337 játékperc
  • 2024/25-ös szezon
  • 22 meccs, 5 gól, 3 gólpassz – 1047 játékperc
  • 2025/26-os szezon
  • 7 meccs, 4 gól – 610 játékperc

A fenti adatokból jól látszik, hogy a fiatal csatár egyre jobban beépült a dunaszerdahelyiek csapatába, elöl tökéletesen beváltja a hozzá fűzött reményeket, edzője szerint gyors és jól cselező támadó, aki a kaput is érzi. Utóbbi tételt jól igazolja, hogy nyolc forduló után – holtversenyben – vezeti négy góllal a dunaszerdahelyiek házi góllövőlistáját.

Redzic Damir a komáromiak elleni derbin a meccs legjobbjának bizonyult
Redzic Damir a komáromiak elleni derbin a meccs legjobbjának bizonyult     Fotó: Dac1904.sk

Szélről beindulva tud a leghasznosabban játszani, ugyanakkor nem kívánkozik vissza az NB I-be

Redzic helyét talán erre a szezonra találták meg leginkább a DAC csapatban, amikor ballábas játékosként a jobbszélről indul befelé. Ez alapján akár a másik nagy hiányzót, 

Sallai Rolandot is helyettesíthetné, ám gólérzékenysége miatt most leginkább Varga Barnabás helyén számíthat rá a kapitány. 

Redzic úgy érzi, szinte mindenben fejlődött az elmúlt egy évben, aminek egyik fő oka, hogy remekül érzi magát Dunaszerdahelyen. Egy évvel ezelőtt még arról beszélt a 22 éves támadó, hogy gondjai voltak a védekezéssel, a fejeléseknél kell még javulnia kell és a jobblábas játékában is bőven van hova javulnia.

– Szerintem ezekben is tudtam előrelépni, annak is köszönhetően, hogy egy nagyon jó klubban vagyok, jól érzem magam, jók az edzések, úgyhogy nagyon sokat tudtam fejlődni és tanulni. Amellett is, hogy voltak sérüléseim, egy-két nagyobb is, de szerencsére így is haladok előrefelé. A sérülések után az volt a legfontosabb, hogy egy jó felkészülésem legyen, és ezt sikerült is megcsinálni. Most jól érzem magam, aztán majd meglátjuk, mi lesz – állította a fiatal játékos.

Redzic azt is elárulta, hogy nem szeretne visszatérni az NB I-be, annak ellenére sem, hogy felmerült a neve az ETO FC Győrnél, illetve a híres magyarszabály miatt jóval több lehetőséget kapna, ha hazaigazolna.

– A Ferencvárost követem, mindig megnézem a meccseiket, nekik szurkolok. Azért szerintem már egy készebb játékos vagyok, úgyhogy abban biztos vagyok, hogy most több esélyem lenne ott is csapatba kerülni. De őszintén szólva ez már a múlt, most már inkább a jövőben szeretnék gondolkodni. Én Dunaszerdahelyen jól érzem magam, én itt szeretném megmutatni magam, itt szeretnék teljesíteni, nekem a DAC-nál vannak komoly céljaim – fogalmazott a csatár.

Amikor még a Fradi szépreményű ifjú tehetsége volt:

Hiába a bosnyák szálak, az ő álma a magyar válogatott

Noha a második hazája Bosznia, amely szintén küzd a 2026-os vb-re való kijutásért, Redzicben sosem merült fel az, hogy ne magyar válogatott legyen. Mint mondta, az egyik legnagyobb álma teljesülhetne, ha pályára léphetne október 11-én az örmények ellen.

– Ha behívnak, akkor egy álmom fog valóra válni. Az egyik legnagyobb célom, hogy felhúzhassam a magyar válogatott címeres mezét, ezért dolgozom minden nap. 

Nekem már kisgyerekként a magyar válogatottság volt az álmom, itt születtem, Magyarországon nőttem fel, az U15-től majdnem végig ott voltam a válogatottakban is, úgyhogy ez számomra nem volt kérdés. 

Voltak ugyan hívások onnan is, de én mondtam is az apukámnak, meg az egész család is így volt ezzel, hogy nekem Magyarország az első – tette nyilvánvalóvá Redzic, melyik válogatott a legfontosabb a számára.

Marco Rossi ma 13 órakor hirdet keretet az örmények és a portugálok elleni októberi vb-selejtezőkre.

Redzic legszebb idei pillanatai a DAC csapatában:

 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu