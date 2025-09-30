Dacból találja meg Varga Barnabás helyettesét Marco Rossi?

Örményország ellen Varga Barnabás és Sallai Roland sem játszhat eltiltás miatt , így az október 11-i, a Puskás Arénában játszandó létfontosságú világbajnoki selejtezőre mindenképpen megfelelő helyetteseket, azaz jó formában lévő támadókat kell találnia a kapitánynak. Marco Rossi megtalálhatta az emberét, mégpedig egy volt ferencvárosi játékos, Redzic Damir személyében. A fiatal csatár remek formában van, ő jelenlegi klubjában, a Dunaszerdahelyben a leggólerősebb támadó.

Redzic játékára nem véletlenül figyelt fel Marco Rossi, a fiatal támadó hét bajnokin már négy gólnál jár Fotó: dac1904.sk

Marco Rossi személyesen nézte meg kiszemeltjét a Slovan elleni rangadón

A szövetségi kapitány semmit nem akar a véletlenre bízni, ezért útra kelt, és saját szemével győződött meg Pozsonyban arról, hogy a DAC 3-2-es veresége ellenére Redzic teljesítménye eléri a nemzetközi szintet. Azaz, könnyen előfordulhat, hogy a Fradi csatárát, Varga Barnabást egy másik, korábban a Fradiban játszó támadó helyettesíti majd az örmények ellen.

Azt hallottam, hogy kint volt a meccsen a kapitány, de utána nem beszéltünk. Én úgy érzem, hogy jó meccset játszottam, egy nyilván az egész csapat számára és számomra is nehéz találkozón. Szerintem jó volt a szezonkezdetem, és jó benyomást tehettem Marco Rossira is.

Most már egyre többen figyelnek rám. Rúgtam pár gólt az utóbbi időben, sokszor két-három ember között kellett helytállnom, de az edzőnk is elmondta, hogy mostantól ez így lesz. Próbáltam a szélről minél többször betörni, cselezni, ami talán a legnagyobb erősségem – mondta a DAC 22 éves támadója a Csakfoci.hu cikke szerint.

Redzic Damir statisztikája

a játékos jelenlegi értéke: 800 ezer euró

szerződésének lejárta: 2027. 06. 30.

2023/24-es szezon

13 meccs, 2 gól – 337 játékperc

2024/25-ös szezon

22 meccs, 5 gól, 3 gólpassz – 1047 játékperc

2025/26-os szezon

7 meccs, 4 gól – 610 játékperc

A fenti adatokból jól látszik, hogy a fiatal csatár egyre jobban beépült a dunaszerdahelyiek csapatába, elöl tökéletesen beváltja a hozzá fűzött reményeket, edzője szerint gyors és jól cselező támadó, aki a kaput is érzi. Utóbbi tételt jól igazolja, hogy nyolc forduló után – holtversenyben – vezeti négy góllal a dunaszerdahelyiek házi góllövőlistáját.