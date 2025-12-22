magyar honvédségdrónhaderőfejlesztés

Különleges csapásmérő drónra képzik ki a magyar honvédeket + videó

A kisebb, akár egy ember által is indíható HERO cirkálólőszer-család nagyobb változatát is megvásárolta Magyarország.

Munkatársunktól
2025. 12. 22. 13:30
hadgyakorlat
Páncélozott célpont leküzdése hadgyakorlaton a Bakonyban Fotó: Havran Zoltán
Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandárja erre kijelölt katonáit az izraeli UVision cég által gyártott HERO–400-as fegyverrendszer kezelésére képzik ki. A cirkáló drónok teljes bevethetősége várhatóan 2026 elejére lesz elérhető – számolt be a Defence-Network

A lap izraeli szerzője emlékeztet, a HERO–400-as beszerzése a magyar fegyveres erők által újabb bizonyíték arra, hogy a ciráló lőszerek egyre nagyobb prioritást élveznek az európai fegyveres erőkben.

A kisebb és nagyobb HERO


Az  izraeli–német UVision cég HERO–400-as felderítő-támadó drónja alacsony zaj- és hőkibocsátással rendelkezik, villanymotor hajtja, súlya körülbelül 40-50 kg, robbanófeje 8-10 kilogramm, hatótávolsága akár 150 kilométer, repülési ideje pedig 120 perc. A kihajtható szárnyakkal és vezérsíkokkal rendelkező eszközt kilövősínről vagy konténerről lehet indítani.
A rendszer túlélését és harcászati rugalmasságát növeli, hogy a közvetlen vezérlés mellett mesterséges intelligenciát is használhat, illetve GPS-irányítástól függetlenül is képes műveleteket végrehajtani. Többfajta robbanófej áll rendelkezésre, beleértve a páncéltörő és erődítmények elleni robbanófejeket. Érzékelőivel bevetés közben támogatja a hírszerzést, célfelderítést és a kárfelmérést, rugalmas felhasználást lehetővé téve. 

A fegyverrendszer kisebb, egy-két katona által hordozható változatát, a HERO 30-ast a Saber Guardian 2025 hadgyakorlaton már bemutatta a honvédség.

Két éve rendelték meg

 

Mint azt korábban megírtuk, 2023 júliusában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a düsseldorfi székhelyű, komoly magyarországi érdekeltségekkel rendelkező Rheinmetall AG fontos megrendelést kapott a magyar kormánytól a HERO kamikaze drónra. A szerződés százmillió eurós nagyságrendű, a fegyverek és a hozzá tartozó rendszerek szállítása az akkori bejelentés szerint 2024-ben kezdődött és a tervek szerint 2025 véget ér. Nem sokkal később Orbán Viktor a zalaegerszegi Rheinmetall harcjárműgyár átadóján elmondta, hogy egy olyan megállapodást írtak alá, amelynek a Rheinmetall mellett része az izraeli UVision cég is, és célja, hogy ezeket a fegyvereket később Magyarországon is gyártsák. 

Ami a megrendelés nagyságrendjét illeti, a Rheinmetall 2023 első negyedéves beszámolójában már szerepelt, hogy körülbelül 250 millió eurónyi árbevételt várnak  a cirkálólőszerek értékesítéséből.

 

Borítókép: Páncélozott célpont leküzdése hadgyakorlaton a Bakonyban (Fotó: Havran Zoltán)

