Magyarország kamikaze drónokkal fejleszti haderejét

– Magyarország kamikaze drónoknak is nevezett cirkáló lőszerekkel fejleszti haderejét – jelentette be pénteken Tusnádfürdőn a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a 32. Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor A békéhez erő kell! – NATO-csúcs után című pódiumbeszélgetésén arról számolt be, hogy lendületesen halad a magyar haderőfejlesztés, ezen belül az eszközfejlesztés.