Megérkeztek a Magyar Honvédség új helikopterei

A helikopterekre integrált úgynevezett HForce fegyverzeti rendszer nagy tűzerejű irányított, illetve irányítatlan levegő-föld rakétákkal, géppuskákkal és gépágyúval is felszerelhető, a helikopter bármilyen időjárási körülmények között, akár éjjel is bevethető. Az öt éve kötött szerződéssel Magyarország a kilencedik ország volt, amely a H225M mellett döntött, jelenleg Franciaország, Brazília, Mexikó, Malajzia, Indonézia és Thaiföld hadseregei használják, de azóta már Kuvaitból és Szingapúrból is érkezett megrendelés.

A honvédség forgószárnyasgépparkjának megújítása a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési programmal egyidős.

A honvédelmi tárca 2016–2017-ben öt Mi–17-es közepes szállító helikopter, illetve nyolc darab Mi–24-es harci helikopter nagyjavítását végeztette el Oroszországban, illetve két darab kiképzési célokat szolgáló H125 forgószárnyast is felújíttatott. A minisztérium 2018. júniusban húsz új könnyű, többcélú, HForce fegyverrendszerrel ellátott, H145M típusú helikopterről is szerződést kötött az Airbus Helicoptersszel, a gépeket azóta leszállították és hadrendbe is álltak. Egy H145M helikopter sajnálatos módon személyzetével együtt egy horvátországi magashegyi gyakorlaton odaveszett.

A Magyar Nemzet 2021 júliusában helyszíni riportban számolt be arról, hogy az Airbus Helicopters marignane-i üzemében megkezdődött a honvédség részére az első hat, különleges műveletek elvégzésére is alkalmas H225M összeszerelése. A 2023-tól folyamatosan érkező, új gyártású H225M-ek a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár kötelékében fognak szolgálni. Korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a helikopterek beszerzése kapcsán jelezte: ez egy nagyon modern, XXI. századi, a digitális haderőbe illeszkedő komoly fejlesztés.

Borítókép: az Airbus H225M helikopter (Fotó: Magyar Honvédség)