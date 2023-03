Hazai tesztlövészeten a honvédség új helikoptere

Jövő héten kezdődik a Honvédelmi és haderőfejlesztési programban beszerzett Airbus H225M közepes többcélú helikopter levegő-föld tesztlövészete – számolt be a Magyar Honvédség közösségi oldalán. A bejegyzés szerint egyelőre még a gyártó vállalat francia szakemberei üzemeltetik a gépet, de már megkapta a magyar légierő felségjelzését és a magyar oldalszámot a pápai MH 47. bázisrepülőtéren. A tesztlövészetre azt követően kerülhet sor, hogy a HM állami légiügyi főosztály szakemberei kiállították a helikopter típusalkalmassági bizonyítványát. A megrendelt tizenhat többcélú helikopterből kettőt ez év júliusában adnak át az Airbus Helicopters franciaországi gyártóközpontjában.

Jövő héten kezdődik az Airbus H225M közepes többcélú helikopter levegő-föld tesztlövészete. Fotó: Mátyás Botond Hunor/Magyar Honvédség

A pápai katonai repülőtér hangárában lefotózott, rejtőszín nélküli gépen még francia lajstromjel van, de már látható rajta a honvédség ék alakú felségjele és a leendő oldalszám is. A 3117-es gyári számú, F-ZWDZ lajstromjelű gép tavaly november 17-én végezte el tesztrepülését a marseille-marignane-i gyár repülőterén. A képek tanúsága szerint a magyarországi tesztlövészeten részt vesz a honvédség által már rendszeresített H145M könnyű, többcélú, szintén felfegyverezhető és tűztámogató feladatokra is bevethető könnyű helikopterének több példánya is.

A Honvédelmi Minisztérium 2018. december 14-én jelentette be, hogy tizenhat H225M többcélú helikoptert rendelt, beleértve a gépekre való kiképzést és a műszaki támogatást is. A beszerzés a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program része.

A Magyar Nemzet 2021 júliusában helyszíni riportban számolt be arról, hogy az Airbus Helicopters marignane-i üzemében megkezdődött a honvédség részére az első hat, különleges műveletek elvégzésére is alkalmas H225M összeszerelése. A 2023-tól folyamatosan érkező, új gyártású H225M-ek a szolnoki MH Kiss József 86. helikopterdandár kötelékében fognak szolgálni. A magyar gépekből tíz lesz harcászati szállító helikopter (TTH) változatú, míg hat példányt a különleges műveleti erőknek (SOF) szánnak.

A közepeshelikopter-flotta gépeit az említett kisebb H145M-ekhez hasonlóan a HForce fegyverkezelő rendszerrel, éjjellátó képességgel, nagy teherbírású csörlővel, valamint modern és fejlett repüléstechnikával, kommunikációs eszközökkel és robotpilótával szerelik fel. A gép utasterében maximum 28 főt lehet szállítani, felfegyverzett katonából 16 fő fér el. Az utastéren túl csomagtér is van a törzs végében, ahol felszerelés vagy ezerliternyi pótüzemanyag szállítható. A gépen kétoldalt egy-egy géppuskaállás is ki van alakítva a fedélzeti lövészeknek, de oldalsó, felszerelhető konzolokon további rakétafegyverzet vagy gépágyú is függeszthető.