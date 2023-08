Orbán Viktor beszédet mond Zalaegerszegen – kövesse nálunk élőben!

Szokásos pénteki reggeli rádióinterjúját követően Orbán Viktor részt vesz a német hadiipari óriás, a Rheinmetall gyáravatóján – ezt maga a miniszterelnök közölte, aki visszatekintett a magyar védelmi képességek leromlásának két évtizedes korszakára. A kormányfő leszögezte:

a békéhez erő kell, Magyarországnak hadiipart kell kiépítenie, és ebben a folyamatban fontos szerepet tölt be a német vállalat.

A beszédről lapunk is beszámol, a Hír TV pedig élőben közvetíti.

Ma reggeli interjújában a miniszterelnök rámutatott: ha a háború véget érne, akkor egy pillanat alatt megváltozna az a közeg, amiben az európai gazdaság van. Kiemelte azt is, hogy meg kell védeni a munkahelyeket, és egy számjegyűre kell csökkenteni az inflációt. Orbán Viktor beszélt az atlétikai világbajnokságról is, mondván: összefüggés a budapesti atlétikai világbajnokság és a gazdaság növekedése között, ám szerinte ennél nagyobb dologról van szó. Mint mondta, azt a célt tűzték ki, hogy Budapest világeseményeknek adjon otthont, amelyek a fővárosra irányítják a világot. Ebbe a sorba illeszkedik az atlétikai vb is.