Nagyszabású lőszerprogram Ukrajnának

Petr Pavel államfő, egykori NATO-tábornok 2024 elején nagyszabású lőszerprogramot indított, amelyben nyolcszázezer tüzérségi gránátot ígért Ukrajnának – ez több, mint amennyit egész Európa egy év alatt gyárt. Prága ehhez széles nemzetközi koalíciót épített, forrást teremtett, és világszerte vásárolt lőszert.

A cseh kormány adatai szerint 2024-ben másfél millió lövedéket szállítottak le, és az idei évre még ennél is nagyobb mennyiséget várnak.

A gránátszállítmányok érezhetően javították Ukrajna helyzetét, amely korábban súlyos lőszerhiánnyal küzdött. Lipavsky külügyminiszter júniusban kiemelte: Oroszországnak ma már csak kétszer annyi lőszere van, mint Ukrajnának, míg a háború elején ez a különbség tízszeres volt.

Petr Fiala miniszterelnök szívesen hivatkozik ezekre az eredményekre, különösen az őszi parlamenti választások közeledtével. A program egyúttal jelentős politikai súlyt adott Csehországnak a háborúpárti EU-ban és a NATO-ban.

Ugyanakkor Andrej Babis, az ANO párt alapítója a közvélemény-kutatások toronymagas esélyese.

Babis rendszeresen Ukrajnát gyors békekötésre ösztönözné.

Andrej Babis neve egyébként jól ismert az európai szövetségesek körében. A volt nagyvállalkozó több mint tíz éve meghatározó szereplője a cseh politikának, 2017 és 2021 között pedig miniszterelnökként irányította az országot.

Példaképei között Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepel.

Ennek jegyében az ANO egy éve kilépett az Európai Parlament liberális frakciójából.

Babis ezután Orbán Viktorral és Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt vezetőjével közösen megalapította a Patrióták Európáért pártot.