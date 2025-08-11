Az elmúlt három évben Csehország Lengyelországgal és a balti államokkal együtt az Ukrajnát legaktívabban támogató országok közé tartozott. Jelentős fegyveriparára támaszkodva az orosz invázió után az elsők között küldött nehézfegyvereket Kijevnek, és egy főre vetítve Csehország fogadta be a legtöbb ukrán menekültet – írja az Origó.
Ukrajna támogatói Orbán Viktor szövetségesétől tartanak
Csehországban politikai irányváltás körvonalazódik: az őszi választások favoritja, Andrej Babis – Orbán Viktor szövetségese – győzelme esetén csökkentheti Ukrajna uniós támogatását, és alapjaiban alakíthatja át Prága külpolitikáját.
Nagyszabású lőszerprogram Ukrajnának
Petr Pavel államfő, egykori NATO-tábornok 2024 elején nagyszabású lőszerprogramot indított, amelyben nyolcszázezer tüzérségi gránátot ígért Ukrajnának – ez több, mint amennyit egész Európa egy év alatt gyárt. Prága ehhez széles nemzetközi koalíciót épített, forrást teremtett, és világszerte vásárolt lőszert.
A cseh kormány adatai szerint 2024-ben másfél millió lövedéket szállítottak le, és az idei évre még ennél is nagyobb mennyiséget várnak.
A gránátszállítmányok érezhetően javították Ukrajna helyzetét, amely korábban súlyos lőszerhiánnyal küzdött. Lipavsky külügyminiszter júniusban kiemelte: Oroszországnak ma már csak kétszer annyi lőszere van, mint Ukrajnának, míg a háború elején ez a különbség tízszeres volt.
Petr Fiala miniszterelnök szívesen hivatkozik ezekre az eredményekre, különösen az őszi parlamenti választások közeledtével. A program egyúttal jelentős politikai súlyt adott Csehországnak a háborúpárti EU-ban és a NATO-ban.
Ugyanakkor Andrej Babis, az ANO párt alapítója a közvélemény-kutatások toronymagas esélyese.
Babis rendszeresen Ukrajnát gyors békekötésre ösztönözné.
Andrej Babis neve egyébként jól ismert az európai szövetségesek körében. A volt nagyvállalkozó több mint tíz éve meghatározó szereplője a cseh politikának, 2017 és 2021 között pedig miniszterelnökként irányította az országot.
Példaképei között Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepel.
Ennek jegyében az ANO egy éve kilépett az Európai Parlament liberális frakciójából.
Babis ezután Orbán Viktorral és Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt vezetőjével közösen megalapította a Patrióták Európáért pártot.
További Külföld híreink
Babis akár tovább is erősítheti az Orbán–Fico-tengelyt
A jobboldali frakció, amelyhez Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése és Matteo Salvini Ligája is tartozik, határozottan Brüsszel-kritikus. Emiatt több háborúpárti európai fővárosban is aggodalommal figyelik, hogy
Babis visszatérésével egy újabb közép-európai ország gyengítheti Ukrajna támogatását, miközben szorosabbá válhat az Orbán Viktor és Robert Fico vezette szlovák kormány közötti együttműködés.
Babis megerősítette: egy általa vezetett kormány leállítaná a lőszerkezdeményezést és megszüntetné a további cseh fegyverszállításokat Ukrajnának.
További Külföld híreink
Babis egyértelműen a „szuverenisták” táborához sorolja magát, akik célul tűzték ki az EU befolyásának csökkentését. Ebben egyetért Orbán Viktorral és Robert Ficóval, ami akár újraélesztheti a lengyel, magyar, cseh és szlovák Visegrádi Csoportot, amelyet az ukrajnai háború miatti viták gyengítettek meg. Ezt erősítheti, hogy Varsó az új elnök, Karol Nawrocki vezetésével várhatóan keményebb hangot üt meg Brüsszellel szemben.
Borítókép: Andrej Babis (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar
Trump többször is bizonyított.
Alaszka mindkét tárgyaló félnek sokat jelent
Alaszka politikai-katonai szempontból is nagyon fontossá vált az elmúlt évtizedekben.
Szijjártó Péter fontos tárgyalást tartott a közel-keleti helyzetről
Több pontban is egyetértettek a felek.
Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó
Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit az ukrán vezetés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump keményen tárgyal, és mindig eléri, amit akar
Trump többször is bizonyított.
Alaszka mindkét tárgyaló félnek sokat jelent
Alaszka politikai-katonai szempontból is nagyon fontossá vált az elmúlt évtizedekben.
Szijjártó Péter fontos tárgyalást tartott a közel-keleti helyzetről
Több pontban is egyetértettek a felek.
Hatalmas embervadászatot tartottak Zelenszkij csapatai Ukrajnában + videó
Akár tíz év börtönnel is sújtja saját embereit az ukrán vezetés.