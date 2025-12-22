A Tisza-szigetek fele megszűnt ebben a vármegyében

Mindössze hat Tisza-sziget van Zala vármegyében a hivatalos nyilvántartás szerint. Ezeknek a fele azonban az elmúlt időszakban vagy felfüggesztette működését, vagy pedig inaktívvá vált. Így pedig több mint 80 ezer emberre jut egyetlen csoportosulás a vármegyében.

tiszaszigeteklistaja.hu

Ennél is megdöbbentőbb, hogy egy 2024. novemberi írásból, amelyben az adatszivárgási botrányban érintett Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Zala vármegyei szervezője is nyilatkozik, kiderült, hogy Zala vármegyében a Tisza Pártnak nincs tagsága, csak Tisza-szigetek vannak, összesen tizennégy. Vagyis nagyjából egy évvel ezelőtt a most regisztrált szigeteknek még a sokszorosa volt Zala vármegyében.

A vármegyében volt képviselőjelölt-jelölt az adatbotrányban érintett Gyuk Zsolt is. A párt informatikusa és koordinátora a Zalaegerszeg-központú Zala vármegyei 1-es körzetben indult, sikertelenül, miközben szerepet játszott a Tisza Világ alkalmazás fejlesztésében és tesztelésében, amelyből mintegy kétszázezer magyar ember adata szivárgott ki.