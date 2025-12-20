Egy Tisza-sziget 125 ezer emberenként: ez Magyar Péter pártjának mérlege

Gyakorlatilag nem létezik a Tisza Párt hazánk nyugati határvidékén. Vas Vármegyében a hivatalosan elérhető információk szerint ugyanis mindössze két Tisza-sziget működik.
Két Tisza-sziget ugyanis nagyjából az előválasztásokat követően befejezte a működését. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 125 ezer emberre jut egy csoportosulás a vármegyében.
Jelenleg Vas vármegye mindhárom egyéni körzetében adja a Fidesz–KDNP a képviselőt, és a lapunk által megismert információk szerint a Tisza Párt elnöksége is úgy véli, hogy jövőre labdába sem rúghatnak ezekben a körzetekben, ezért a pártépítést is elhanyagolták a vármegyében.
