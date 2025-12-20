Egy Tisza-sziget 125 ezer emberenként: ez Magyar Péter pártjának mérlege

Jelenleg Vas vármegye mindhárom egyéni körzetében adja a Fidesz–KDNP a képviselőt, és a lapunk által megismert információk szerint a Tisza Párt elnöksége is úgy véli, hogy jövőre labdába sem rúghatnak ezekben a körzetekben, ezért a pártépítést is elhanyagolták a vármegyében.