Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Egy Tisza-sziget 125 ezer emberenként: ez Magyar Péter pártjának mérlege

A Magyar Nemzet sorozata bemutatja egy-egy vármegyében a Tisza-szigetek állapotát belsős és a nyilvánosan elérhető információk alapján. Sorozatunk tizenhetedik részében Tolna vármegyét vesszük górcső alá.

2025. 12. 20. 16:14
Fotó: Hatlaczki Balázs
Gyakorlatilag nem létezik a Tisza Párt hazánk nyugati határvidékén. Vas Vármegyében a hivatalosan elérhető információk szerint ugyanis mindössze két Tisza-sziget működik. 

Két Tisza-sziget ugyanis nagyjából az előválasztásokat követően befejezte a működését. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 125 ezer emberre jut egy csoportosulás a vármegyében. 

Jelenleg Vas vármegye mindhárom egyéni körzetében adja a Fidesz–KDNP a képviselőt, és a lapunk által megismert információk szerint a Tisza Párt elnöksége is úgy véli, hogy jövőre labdába sem rúghatnak ezekben a körzetekben, ezért a pártépítést is elhanyagolták a vármegyében. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


