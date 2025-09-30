A Galatasaray edzője Marco Rossinak üzent Sallai miatt a Liverpool elleni meccs előtt

  • Magyar Nemzet
A Bajnokok Ligája keddi játéknapján nagy magyar rangadót rendeznek Isztambulban. Sallai Roland csapata, a Galatasaray Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese, a Liverpool ellen játszik hazai pályán. A törökök edzője, Okan Buruk külön kitért Sallaira, aki miatt Marco Rossinak is üzent. A Galatasaray edzője titokzatos volt Victor Osimhen állapota kapcsán.

2025. 09. 30. 7:24
Sallai Roland a fő téma a Galatasaray és a Liverpool egymás elleni BL-meccse előtt Isztambulban Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Különleges meccs lesz a ma 21 órakor kezdődő Galatasaray–Liverpool, hiszen egyszerre három magyar futballista is pályán lehet a két csapatban a Bajnokok Ligájában. Az isztambuliak edzője, Okan Buruk a meccs előtt külön kitért Sallai Roland helyzetére, aki sokszor jobbhátvédet játszik a Galatasarayban.

Okan Buruk, a Galatasaray edzője Sallai Rolandot méltatta a Liverpool elleni meccs előtt Marco Rossinak is üzenve
Okan Buruk, a Galatasaray edzője Sallai Rolandot méltatta a Liverpool elleni meccs előtt Marco Rossinak is üzenve Fotó: ORHAN CICEK / ANADOLU

– Roland játékosként és emberként is olyan futballista, akivel nagyon elégedettek vagyunk – idézte a Galatasaray honlapja az edzőt a Liverpool elleni meccset felvezető sajtótájékoztatóról. –  Poszttól függetlenül mindig a maximumot nyújtja. Nagyon örülök, hogy itt van. A válogatottbeli teljesítményét már ismertük, de számunkra kifejezetten a jobbhátvéd poszton új lehetőséget jelentett. Ez mind számunkra, mind számára örömteli.

Buruk végül hozzátett egy Marco Rossinak címzett üzenetet is Sallai Rolandról, akiből jobbhátvédet faragott:

Talán a szövetségi kapitánya számára is értékes, hogy több poszton bevethető.

A török csapat edzője a Liverpool ellen nehéz meccsre számít, szerinte abból nem indulhatnak ki, hogy Szoboszlai Dominikék legutóbb vereséget szenvedtek a Crystal Palace ellen a Premier League-ben.

A Sallai Rolandot dicsérő edző nem fél a Liverpooltól

– Ha a Liverpool Crystal Palace elleni teljesítményét nézzük, lehet, hogy az első félidő 5-0-val végződhetett volna. De valójában nem ilyen csapatról van szó. A Crystal Palace nagyon szenvedélyesen játszott a Liverpool ellen. Nekünk is ezt kell megmutatni a pályán. Akkor jönnek majd a gólok és az eredmény is – fogalmazott Buruk.

A Galatasaray nagy vereséggel rajtolt a BL-ben, az Eintracht Frankfurt otthonában 5-1-re kikapott az első fordulóban, de a célok nem változtak.

– Minden csapat első célja, hogy az első 24-be kerüljön. Utána jön a 16, majd a 8. A tavalyi győztes PSG az utolsó hetekben került be a 24 közé. Tehát ebben a formátumban rosszul kezdve is jól lehet befejezni – jelentette ki az isztambuli mester.

Játszik-e Victor Osimhen a Liverpool ellen?

Kérdéses a Galatasaray legnagyobb sztárja, Victor Osimhen játéka a Liverpool ellen. A nigériai csatár sérült volt, a csapat legutóbbi meccsén viszont már játszott néhány percet. Buruk titkozatos maradt vele kapcsolatban.

– Victor folytatta az edzéseket. Az utolsó edzésen látjuk majd az állapotát. Az, hogy az előző meccsen 10 percet játszott, és továbbra is velünk edzett, számunkra pozitív – árulta el Buruk.

