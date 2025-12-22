Mérgező anyag az ásványvízben, a számok nem a Tisza elnökét igazolják – a legolvasottabb gazdasági cikkeink januárban

Januárban derült fény arra, hogy mérgező anyagokat találtak számos ásványvízben: összesen tizenkilenc ásványvizet vizsgált meg a Pesticide Action Network Europe nevű vegyszerellenes szervezet. Ezek közül tízben találtak olyan mérgező anyagot, amely a TFA növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe, és rákot is okozhat – írja a Greenfo a The Guardian cikke alapján.
Biztonságos a magyar ásványvíz
Megvizsgálták a magyar Primavera ásványvizet is, arról azt írják,
nincs vagy elenyésző a koncentráció.
A cikkben egyébként van egy grafikon is, amelyen jól látható, mely vizek tartalmaznak TFA-maradékot és melyek nem.
Helyretette a szakma Magyar Pétert
Magyar Péter már januárban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy újévi beszédében hosszú perceken át szidta a kormány gazdaságpolitikáját. A Tisza Párt vezetője többek között azt állította, hogy Orbán Viktor Magyarországot az EU legszegényebb és legkorruptabb országává változtatta.
Nem kellett sokat várni, hogy a szakma helyretegye Magyart – szúrta ki a Mandiner. Az ír közgazdász, Philip Pilkington az X-oldalán ugyanis azt írta, a magyar ellenzék demoralizáló propagandát alkalmaz Magyarország lekicsinylésére, leértékelésére. Szavai szerint Magyar Péter érveivel szemben hazánkban a vásárlóerő-paritás alapján az egy főre jutó GDP 46,8 ezer dollár, ami
jóval magasabb, mint például a 42 ezer dolláron álló Görögországé
és magasabb, mint a régiós átlag.
Hogyan korszerűsítsük a fűtésünket?
Arról is írtunk, érdemes korszerűsíteni a konvektoros fűtést, de nem mindegy, mivel váltanánk ki.
- A jelenlegi szabályozási környezetben, főként az Európai Uniós elvárások miatt, nem éri meg a konvektort kondenzációs kazánra cserélni. Ha valakinek régi őrlángos konvektora van, a legköltségkímélőbb megoldás 80-90 százalékos hatásfokú új készülék beszerzése.
- Hőszivattyús rendszer kiépítése összességében nem számottevően drágább, mint egy cirkós rendszer – feltéve, ha nem korszerűsítünk, hanem újonnan építjük ki, mert nem kell duplán bélelt kéményt építeni hozzá, azonban az ára nagyban függ a meglévő infrastruktúrától, például a „H tarifás” mérőhöz szabványosítani kell-e a mérőhelyet. Ez és a három fázis kiépítése már költséges lehet, ráadásul utóbbit nem is minden településen engedik.
- A klíma felszerelése viszonylag pénztárcabarát alternatíva lehet, azonban nem hangtalan megoldás, hálószobákba emiatt nem is feltétlenül javasolt, de kiegészítő fűtéssel együtt használva egész jó. Így például klíma a nappaliban és a folyosón, a szobákban pedig infra kiegészítő fűtés. Összességében leginkább a korszerű konvektorok érik meg, valamint a helyi fűtés telepítése a fürdőszobába.
