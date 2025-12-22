konvektormagyar PéterTisza

Mérgező anyag az ásványvízben, a számok nem a Tisza elnökét igazolják – a legolvasottabb gazdasági cikkeink januárban

Tizenkilenc ásványvizet vizsgált meg a Pesticide Action Network Europe nevű vegyszerellenes szervezet, a magyar Primavera ásványvizet is nézték. A szakértő már év elején bizonyította, hogy a Tisza Párt vezetőjének kijelentései távol állnak a valóságtól. Érdemes korszerűsíteni a konvektoros fűtést, ám nem a legdrágább a legjobb választás. Ezek voltak a legolvasottabb gazdasági cikkeink januárban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 13:36
Érdemes a korszerűtlen konvektort lecserélni Fotó: Nagy Béla
Januárban derült fény arra, hogy mérgező anyagokat találtak számos ásványvízben: összesen tizenkilenc ásványvizet vizsgált meg a Pesticide Action Network Europe nevű vegyszerellenes szervezet. Ezek közül tízben találtak olyan mérgező anyagot, amely a TFA növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe, és rákot is okozhat – írja a Greenfo a The Guardian cikke alapján.

ásványvíz, Budapest, 2021. július 8.Ásványvizet ad egy utasnak a MÁV-START munkatársa a Keleti pályaudvaron 2021. július 8-án. A hőségriasztás ideje alatt vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon.MTI/Balogh Zoltán
A hazai ásványvíz biztonsággal fogyasztható
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Biztonságos a magyar ásványvíz

 Megvizsgálták a magyar Primavera ásványvizet is, arról azt írják,

nincs vagy elenyésző a koncentráció.

A cikkben egyébként van egy grafikon is, amelyen jól látható, mely vizek tartalmaznak TFA-maradékot és melyek nem.

Helyretette a szakma Magyar Pétert

Magyar Péter már januárban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy újévi beszédében hosszú perceken át szidta a kormány gazdaságpolitikáját. A Tisza Párt vezetője többek között azt állította, hogy Orbán Viktor Magyarországot az EU legszegényebb és legkorruptabb országává változtatta.

Nem kellett sokat várni, hogy a szakma helyretegye Magyart – szúrta ki a Mandiner. Az ír közgazdász, Philip Pilkington az X-oldalán ugyanis azt írta, a magyar ellenzék demoralizáló propagandát alkalmaz Magyarország lekicsinylésére, leértékelésére. Szavai szerint Magyar Péter érveivel szemben hazánkban a vásárlóerő-paritás alapján az egy főre jutó GDP 46,8 ezer dollár, ami 

jóval magasabb, mint például a 42 ezer dolláron álló Görögországé

 és magasabb, mint a régiós átlag.

Hogyan korszerűsítsük a fűtésünket? 

Arról is írtunk, érdemes korszerűsíteni a konvektoros fűtést, de nem mindegy, mivel váltanánk ki. 

  • A jelenlegi szabályozási környezetben, főként az Európai Uniós elvárások miatt, nem éri meg a konvektort kondenzációs kazánra cserélni. Ha valakinek régi őrlángos konvektora van, a legköltségkímélőbb megoldás 80-90 százalékos hatásfokú új készülék beszerzése. 
  • Hőszivattyús rendszer kiépítése összességében nem számottevően drágább, mint egy cirkós rendszer – feltéve, ha nem korszerűsítünk, hanem újonnan építjük ki, mert nem kell duplán bélelt kéményt építeni hozzá, azonban az ára nagyban függ a meglévő infrastruktúrától, például a „H tarifás” mérőhöz szabványosítani kell-e a mérőhelyet. Ez és a három fázis kiépítése már költséges lehet, ráadásul utóbbit nem is minden településen engedik. 
  • A klíma felszerelése viszonylag pénztárcabarát alternatíva lehet, azonban nem hangtalan megoldás, hálószobákba emiatt nem is feltétlenül javasolt, de kiegészítő fűtéssel együtt használva egész jó. Így például klíma a nappaliban és a folyosón, a szobákban pedig infra kiegészítő fűtés. Összességében leginkább a korszerű konvektorok érik meg, valamint a helyi fűtés telepítése a fürdőszobába.

