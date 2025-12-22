Mérgező anyag az ásványvízben, a számok nem a Tisza elnökét igazolják – a legolvasottabb gazdasági cikkeink januárban

Januárban derült fény arra, hogy mérgező anyagokat találtak számos ásványvízben: összesen tizenkilenc ásványvizet vizsgált meg a Pesticide Action Network Europe nevű vegyszerellenes szervezet. Ezek közül tízben találtak olyan mérgező anyagot, amely a TFA növényvédő szerekkel kerülhet ki a környezetbe, és rákot is okozhat – írja a Greenfo a The Guardian cikke alapján.

A hazai ásványvíz biztonsággal fogyasztható

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Biztonságos a magyar ásványvíz

Megvizsgálták a magyar Primavera ásványvizet is, arról azt írják,

nincs vagy elenyésző a koncentráció.

A cikkben egyébként van egy grafikon is, amelyen jól látható, mely vizek tartalmaznak TFA-maradékot és melyek nem.

Helyretette a szakma Magyar Pétert

Magyar Péter már januárban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy újévi beszédében hosszú perceken át szidta a kormány gazdaságpolitikáját. A Tisza Párt vezetője többek között azt állította, hogy Orbán Viktor Magyarországot az EU legszegényebb és legkorruptabb országává változtatta.

Nem kellett sokat várni, hogy a szakma helyretegye Magyart – szúrta ki a Mandiner. Az ír közgazdász, Philip Pilkington az X-oldalán ugyanis azt írta, a magyar ellenzék demoralizáló propagandát alkalmaz Magyarország lekicsinylésére, leértékelésére. Szavai szerint Magyar Péter érveivel szemben hazánkban a vásárlóerő-paritás alapján az egy főre jutó GDP 46,8 ezer dollár, ami

jóval magasabb, mint például a 42 ezer dolláron álló Görögországé

és magasabb, mint a régiós átlag.

