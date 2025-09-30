  • Magyar Nemzet
  • Marco Rossi lemond Szoboszlai és Kerkez után a legdrágább magyar futballistáról?
DÁRDAI BENCE

Marco Rossi lemond Szoboszlai és Kerkez után a legdrágább magyar futballistáról?

Szimbolikus is lehetett, hogy a nyáron Dárdai Bence új mezszámot kapott a Wolfsburgban. Övé lett a nyolcas, ami édesapja, Dárdai Pál nevével is egybeforrt és napjainkban Szoboszlai Dominik is abban játszik Liverpoolban. Hiába gondolhattuk, hogy a nyolcas Dárdai Bence újabb szintlépését jelzi a Bundesliga-klubnál, mert ellenkezőleg történt: ebben az idényben egyetlen bajnokin sem játszott eddig a 19 éves középpályás. Nem lenne meglepetés, ha Marco Rossi kihagyná a válogatottból a mai kerethirdetésen az egyik legértékesebb magyar futballistát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 5:30
Dárdai Bence márciusban mutatkozott be a magyar válogatottban, de lehet, hogy Marco Rossi most először kihagyja őt Fotó: ARPAD KURUCZ Forrás: ANADOLU
Úgy tartják, hogy Dárdai Pál fiai közül a legifjabb, Bence a legnagyobb tehetség. Berlinben felnőve mindhárman szerepeltek a német utánpótlás-válogatottakban, de a ma már a Puskás Akadémiát erősítő Dárdai Palkónak nem volt reális esélye az ottani nagy karrierre, a 26 éves szélső mostanáig a magyar válogatottban is csak egyszer lépett pályára. A középső fiú, Dárdai Márton viszont 23 évesen már 16-szoros magyar válogatott, ő korábban tagja volt a német U21-nek is, de a másodosztályú Herthából neki sem volt realitás a Nationalelf. Dárdai Bence esete más volt, nála bármi benne lehetett volna a pakliban, ezért is volt nagy fegyvertény, hogy Marco Rossi személyesen meggyőzte arról, hogy már idén kötelezze el magát a szülei hazája mellett.

Dárdai Bence ebben a szezonban nem kap lehetőséget a Wolfsburgban, így Marco Rossi is elgondolkodhat a kihagyásán a válogatottból
Dárdai Bence ebben a szezonban nem kap lehetőséget a Wolfsburgban, így Marco Rossi is elgondolkodhat a kihagyásán a válogatottból (Fotó: DPA/Swen Pfortner)

Dárdai Bence márciusban rögtön kezdőként debütált a magyar válogatottban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-meccsen, és ezzel végleg eldőlt a sorsa.

„A DFB ékszere Németország ellen döntött” – adta hírül a Bild a februári bejelentéskor, tehát a legnagyobb német lap a futballszövetségük jelentős tehetségei között tartotta számon Dárdait. 

Nem ok nélkül, hiszen 2024 őszén, 18 évesen berobbant a Bundesligában: kiharcolta a helyét a Wolfsburg kezdőjében, a Heidenheim ellen az első gólját is meglőtte a német élvonalban, ami mellett fontos gólpasszokat is kiosztott.

Dárdai Bence tagja volt a 2023-ban U17-es Európa-bajnok német csapatnak, és már az U19-es válogatott tagja volt, egy ilyen sikeres Bundesliga-belépő után pedig a németek is komolyan számoltak vele.

Marco Rossi először hagyhatja ki a magyar válogatott keretéből

Az első wolfsburgi idényét Dárdai Bence 25 tétmeccsen egy góllal és három gólpasszal zárta, ami tapasztalatszerző évnek kiváló volt. A következő lépcsőfok az lehetett volna, hogy a mostani évadban állandósítja a helyét a Wolfsburg kezdőjében. Megörökölte a Dortmundba visszatérő török válogatott Salih Özcantól a nyolcas mezt a nyáron, ami jó előjel lehetett, mégis elkeserítő fordulat következett.

Dárdai Bence ebben a szezonban mind az öt Bundesliga-meccsen csak a kispadot koptatta, egyiken sem játszott, csupán a Német Kupában kapott húsz percet az ötödosztályú Hemelingen elleni, kétes szakmai értékű, 9-0-s győzelem alkalmával.

Marco Rossi ma 13 órakor hirdeti ki a magyar válogatott keretét az Örményország és Portugália elleni, októberi világbajnoki selejtezőkre. Nem lenne meglepetés, ha a március óta mindig kerettag, de a szeptemberi két vb-selejtezőn pályára már nem lépő Dárdai Bence ezúttal kimaradna Rossi névsorából.

Ez azért is érdekes lenne, mert a Liverpool két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után jelenleg Dárdai a harmadik legértékesebb magyar futballista a 12 millió eurós piaci árával.

A legértékesebb magyar futballisták:

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool) 80 millió euró
  • Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió
  • Dárdai Bence (Wolfsburg) 12 millió
  • Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió
  • Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió

Forrás: Transfermarkt

Mi okozza Dárdai Bence nagy visszaesését?

Dárdai Bence számára kedvezőtlen fordulatot hozott Wolfsburgban a vezetőedző, Ralph Hasenhüttl megbukása. Az osztrák szakember kezdeményezte a leigazolását a Herthából tavaly, ő építette be a csapatba, ám májusban a Wolfsburg gyenge eredményei miatt kirúgták. Hasenhüttl utolsó meccsén, a Dortmund ellen Dárdai még kezdőként végig a pályán volt, a távozása óta összesen 15 percet játszott a Bundesligában.

A nyáron kinevezett új edző, Paul Simonis nemcsak Dárdait, hanem a wolfsburgi klubikonnak számító Yannick Gerhardtot is mellőzi a középpálya korábbi alapemberei közül, és a napokban nyilatkozott is róluk a Kickernek.

– Bence fiatal, tehetséges játékos, ezért előnyben részesül Gerhardttal szemben – jelentette ki a holland edző, aki azonban nem leplezte, hogy jelenleg mindkettejük előtt mások állnak a sorban.

A Wolfsburg szeptemberben igazolta le a dán futball legendáját, Christian Eriksent, aki az elmúlt idény végén távozott a Manchester Unitedtől. A 144-szeres válogatott, 33 éves támadó középpályás jelentős konkurenciát jelent. Azt is látni kell, hogy tavaly Dárdai akkor jutott komolyabb szerephez, amikor a horvát Lovro Majer hosszú időre lesérült. Azóta a 36-szoros válogatott Majer visszatért, és a jelenlegi szezonban hat meccsen két gólt és három gólpasszt jegyez.

Nincs könnyű helyzetben Dárdai Bence, de még fiatal, biztosan megkapja még az esélyt. Wolfsburgban és a magyar válogatottban egyaránt.

