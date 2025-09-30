Marco Rossi lemond Szoboszlai és Kerkez után a legdrágább magyar futballistáról?

Úgy tartják, hogy Dárdai Pál fiai közül a legifjabb, Bence a legnagyobb tehetség. Berlinben felnőve mindhárman szerepeltek a német utánpótlás-válogatottakban, de a ma már a Puskás Akadémiát erősítő Dárdai Palkónak nem volt reális esélye az ottani nagy karrierre, a 26 éves szélső mostanáig a magyar válogatottban is csak egyszer lépett pályára. A középső fiú, Dárdai Márton viszont 23 évesen már 16-szoros magyar válogatott, ő korábban tagja volt a német U21-nek is, de a másodosztályú Herthából neki sem volt realitás a Nationalelf. Dárdai Bence esete más volt, nála bármi benne lehetett volna a pakliban, ezért is volt nagy fegyvertény, hogy Marco Rossi személyesen meggyőzte arról, hogy már idén kötelezze el magát a szülei hazája mellett.

Dárdai Bence ebben a szezonban nem kap lehetőséget a Wolfsburgban, így Marco Rossi is elgondolkodhat a kihagyásán a válogatottból (Fotó: DPA/Swen Pfortner)

Dárdai Bence márciusban rögtön kezdőként debütált a magyar válogatottban a Törökország elleni Nemzetek Ligája-meccsen, és ezzel végleg eldőlt a sorsa.

„A DFB ékszere Németország ellen döntött” – adta hírül a Bild a februári bejelentéskor, tehát a legnagyobb német lap a futballszövetségük jelentős tehetségei között tartotta számon Dárdait.

Nem ok nélkül, hiszen 2024 őszén, 18 évesen berobbant a Bundesligában: kiharcolta a helyét a Wolfsburg kezdőjében, a Heidenheim ellen az első gólját is meglőtte a német élvonalban, ami mellett fontos gólpasszokat is kiosztott.

Dárdai Bence tagja volt a 2023-ban U17-es Európa-bajnok német csapatnak, és már az U19-es válogatott tagja volt, egy ilyen sikeres Bundesliga-belépő után pedig a németek is komolyan számoltak vele.

Marco Rossi először hagyhatja ki a magyar válogatott keretéből

Az első wolfsburgi idényét Dárdai Bence 25 tétmeccsen egy góllal és három gólpasszal zárta, ami tapasztalatszerző évnek kiváló volt. A következő lépcsőfok az lehetett volna, hogy a mostani évadban állandósítja a helyét a Wolfsburg kezdőjében. Megörökölte a Dortmundba visszatérő török válogatott Salih Özcantól a nyolcas mezt a nyáron, ami jó előjel lehetett, mégis elkeserítő fordulat következett.

Dárdai Bence ebben a szezonban mind az öt Bundesliga-meccsen csak a kispadot koptatta, egyiken sem játszott, csupán a Német Kupában kapott húsz percet az ötödosztályú Hemelingen elleni, kétes szakmai értékű, 9-0-s győzelem alkalmával.

Marco Rossi ma 13 órakor hirdeti ki a magyar válogatott keretét az Örményország és Portugália elleni, októberi világbajnoki selejtezőkre. Nem lenne meglepetés, ha a március óta mindig kerettag, de a szeptemberi két vb-selejtezőn pályára már nem lépő Dárdai Bence ezúttal kimaradna Rossi névsorából.

Ez azért is érdekes lenne, mert a Liverpool két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után jelenleg Dárdai a harmadik legértékesebb magyar futballista a 12 millió eurós piaci árával.